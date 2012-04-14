رایزنی گسترده لیبی-لبنان درباره امام موسی صدر/ واکنش به ادعای عبدالجلیل

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع در مطلبی با عنوان رایزنی بیروت و طرابلس درباره امام موسی صدر آورده است : موضوع امام موسی صدر پس از اظهاراتی که مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی بیان کرد دوباره داغ شد.

این پایگاه بیان کرد: عبدالجلیل اعلام کرد که جسد امام موسی صدر در یک گوردسته جمعی در طرابلس است، اما نبش قبر فقط با حضور نماینده لبنان صورت می گیرد.

پایگاه مذکور اعلام کرد: در اولین واکنش دولت لبنان به این اظهارات مصطفی عبدالجلیل، عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان در گفتگوی با روزنامه السفیر اعلام کرد آنچه رئیس شورای انتقالی لیبی گفته است دقیق و کامل نیست.

این پایگاه ذکر کرد: عدنان منصور رایزنی های سریعی با مقامات لیبی به ویژه با معاون وزیر امور خارجه این کشور برای توضیح درباره اظهارات عبدالجلیل انجام داده است.

پایگاه مذکور به نقل از "یاسین السمالوسی" رئیس اتحادیه انقلابیون عرب گفت : مصطفی عبدالجلیل با تکیه بر اطلاعات شاهدان عینی که قبل از امام موسی صدر با وی بوده اند این اظهارات را مطرح کرده است و آنها آخرین مکان حضور صدر را تاجوراء دانسته اند.

السمالوسی بیان کرد: تردیدهایی درباره وجود گوردسته جمعی در این مکان وجود دارد، زیرا در دوره قذافی کسی جرات نزدیک شدن به این مکان را نداشت و جستجوهایی که طی روزهای گذشته انجام شده است منجر به کشف این گور شده است.

وی بیان کرد: ظرف روزهای آینده با انجام آزمایش دی ان ای مشخص خواهد شد که که آیا بقایای جسد در این گور متعلق به امام موسی صدر است یا خیر.

چند روز قبل هم شبکه خبری الجزیره به نقل از سخنگوی دولت لیبی مدعی شده بود که احتمالا جسد امام موسی صدر از یک گور دسته جمعی در طرابلس کشف شده و برای شناسایی از طریق آزمایش دی ان ای به بیمارستان تحویل داده شده است.

شایان ذکر است امام موسی صدر و همراهانش که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور۱۳۵۷ ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این شخصیت برجسته شیعیان و یکی از بنیانگذاران مقاومت علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است.