یک ورزشکار مازنی به اردوی آماده سازی تیم ملی امید گلبال دعوت شد

ابوطالب باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رحمان زمانی تنها مازندرانی بوده که در این اردو دعوت شده و تمرینات خود را زیر نظر مربیان در اهواز برگزار خواهد کرد.

وی بیان داشت: تیم ملی گلبال امید ایران خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی آماده می کند و حضور این بازیکن مازندرانی در لیست نهایی تیم ملی دور از انتظار نیست.

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان مازندران، وضعیت ورزشکاران مازندرانی نابینا و کم بینا را مطلوب توصیف کرد و افزود: در صورت توجه بیشتر مسئولان، این ورزشکاران برای حضور در رقابتهای داخلی و بین المللی حرفهای زیادی برای بیان دارند.