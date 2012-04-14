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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۲۰:۱۲

باقری به مهر گفت:

یک ورزشکار مازنی به اردوی آماده سازی تیم ملی امید گلبال دعوت شد

یک ورزشکار مازنی به اردوی آماده سازی تیم ملی امید گلبال دعوت شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان مازندران گفت: با نظر کادر فنی، یک ورزشکار مازندرانی به اردوی آماده سازی تیم ملی امید گلبال کشور دعوت شد.

ابوطالب باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رحمان زمانی تنها مازندرانی بوده که در این اردو دعوت شده و تمرینات خود را زیر نظر مربیان در اهواز برگزار خواهد کرد.

وی بیان داشت: تیم ملی گلبال امید ایران خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی آماده می کند و حضور این بازیکن مازندرانی در لیست نهایی تیم ملی دور از انتظار نیست.

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان مازندران، وضعیت ورزشکاران مازندرانی نابینا و کم بینا را مطلوب توصیف کرد و افزود: در صورت توجه بیشتر مسئولان، این ورزشکاران برای حضور در رقابتهای داخلی و بین المللی حرفهای زیادی برای بیان دارند.

کد مطلب 1576879

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