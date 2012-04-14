به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان عصر شنبه در نشستی با خبرنگاران در مجلس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، ضمن اشاره به تشکیل شبکه های مراقبت، برای مبارزه با آفت سن غلات در این استان، گفت: در سال زراعی جاری حدود 100 کارشناش، کمک کارشناش و تکنسین در شبکه های مراقبت فعال دولتی و خصوصی (کلینیک ها و ناظرین مزارع) برای مبارزه با سن غلات ساماندهی شده اند.

وی بابیان اینکه با تشکیل شبکه های مراقبت، تمهیدات لازم برای مبارزه با آفت سن غلات اندیشیده شده است پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری با توجه به شرایط آب و هوایی در 15 تا 17 هزار هکتار از مزارع غلات با آفت سن مبارزه شود.

نادریان اظهار داشت: اولین ریزش سن مادری استان سمنان در مناطق نوکلاته شهرستان سمنان، ده نمک شهرستان گرمسار و برم شهرستان دامغان گزارش شده است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه تاکنون در هیچ یک از شهرستانها با سن غلات مبارزه شیمیایی نشده است افزود: با رسیدن تعداد سن به نرم موردنظر، عملیات مبارزه تحت نظر شبکه مراقبت فعال دولتی و خصوصی و ناظرین بر امر مبارزه، با مشارکت فعال کشاورزان شروع می شود.

نادریان تشکیل ستاد استانی عملیات مبارزه با سن، ساماندهی شبکه های مراقبت و پیش آگاهی تمام بخش های دولتی و خصوصی، کشیک اعضای شبکه مراقبت در ستاد و شهرستان ها و برخی از عاملین فروش سموم در ایام تعطیلات و پیگیری و نظارت بر تهیه و تدارک سموم مورد نیاز، را از جمله فعالیت های مدیریت حفظ نباتات استان سمنان در اجرای عملیات مبارزه با سن غلات عنوان کرد.

وی همچنین ارسال دستورالعمل فنی مبارزه با سن غلات به شهرستان ها، برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان و کشاورزان، تشکیل ستاد شهرستانی عملیات مبارزه با سن، بازدید های روزانه اعضای شبکه مراقبت از مناطق تحت پوشش و توزیع بیش از 500 عدد تور حشره گیری بین کارشناسان شبکه های مراقبت برای نمونه برداری، را از دیگر این فعالیتها ذکر کرد.

در سال گذشته در 22 هزار و 180 هکتار از مزارع غلات استان سمان با آفت سن مبارزه شد که یک هزار و 820 هکتار مبارزه با سن مادری و 11 هزار و 360 هکتار آن مبارزه با پوره سن بوده است.



