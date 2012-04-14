بهمن فاخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز سال گذشته را 142هزار لیتر اعلام کرد.

وی گفت: میزان مصرف بنزین در نوروز امسال با 2.1 رصد افزایش به چهار میلیون و 193هزار لیتر رسید.

فاخری افزود: میزان نفت سفید با 57 درصد افزایش از 19هزار لیتر نوروز سال گذشته به 30 هزار لیتر در نوروز سالجاری و نفتگاز با 19درصد افزایش از 867 هزار لیتر پارسال به یک میلیون و 32 هزار لیتر در نوروز امسال رسید.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه بابلسر، میزان مصرف گاز سی ان جی را در این ایام 955 هزار و 481 متر مکعب اعلام کرد.

فاخری، اجرای طرح دولت الکترونیک و موفقیت کامل اجرای این طرح شامل خرید الکترونیک فرآورده های نفتی توسط مشتریان از طریق سامانه تجارت آسان و سامانه نفتی و فراهم کردن امکان استفاده از کیف پول الکترونیک برای وسائط نقلیه در جایگاهها را از مهمترین اقدامات این اداره دانست.

شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار، دارای 10جایگاه عرضه بنزین است.