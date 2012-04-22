عبدالله عمادی در گفتگو با مهر در زمینه طرح برخی مباحث در مورد وزارتخانه تازه ادغام تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اینکه قرار بود برخی زیرمجموعه های این وزارتخانه مانند سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شود، گفت: در زمان ادغام مطرح شده بود که وزارتخانه جدید شاید برخی از مسئولیتها و زیرمجموعه های خود را به دیگر وزارتاخنه ها منتقل کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با بررسی ها و بازنگری صورت گرفته به ویژه در زیرمجموعه های وزارت سابق رفاه، تمامی اجزای آن به وزارتخانه جدید منتقل شد و هیچ یک از بخشهای وزارتخانه دیگر منفک نخواهد شد.

عمادی با بیان اینکه در حال حاضر دیگر دغدغه ای در این بخش وجود ندارد، خاطر نشان کرد: البته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به دنبال این نیست که بخواهد مدیریت بخشهایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانند بهزیستی را بر عهده بگیرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بهزیستی در حال حاضر یک سازمان تخصصی حمایتی در کشور است و ضرورتی نیز ندارد که بخواهد از وزارتخانه جدا و در دیگر وزارتخانه ها مانند بهداشت ادغام شود.

وی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی بخش حمایتی کشور است؛ بنابراین سازمانهایی مانند بهزیستی تحت مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه فعالیت خواهند داشت.