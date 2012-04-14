به گزارش خبرنگار مهر،همایش دو روزه چشم انداز همکاریهای ایران و روسیه در افق 1404 روز شنبه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این همایش که با حضور استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی و پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه، استادان و نخبگان پژوهشکده آینده پژوهی روسیه و ایران در سالن اجتماعات دانشگاه امام برگزار شد شرکت کنندگان در خصوص محورهای توسعه روابط دو جانبه در زمینه های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی تبادل نظر کردند.

محمد رحیم عیوضی در این همایش گفت: 37 مقاله فارسی و 27 مقاله روسی به دبیرخانه این همایش رسیده که 17 مقاله در کمیته های تخصصی ارائه می شود.



عیوضی افزود: در همایش دو روزه چشم انداز همکاریهای ایران و روسیه در افق 1404 شش کمیته با حضور نخبگان علمی و دانشگاهی دو کشور مسائل مختلف بین ایران و روسیه را بررسی و تحلیل می کنند.



این استاد دانشگاه تصریح کرد: در روز اول همایش کمیته همکاریهای امنیتی، همکاریهای دفاعی و همکاریهای اقتصادی و

در روز دوم کمیته همکاریهای سیاسی، همکاریهای اقتصادی و همکاریهای فرهنگی تشکیل می شود.



همایش چشم انداز همکاری ایران و روسیه فردا نیز ادامه خواهد داشت.