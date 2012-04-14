به گزارش خبرنگار مهر، محمد یونس حیدری، بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تحولات اخیر در پاکستان و جنایات جدید وهابیت در این کشور اظهار داشت: روند نسل کشی شیعیان در سال‌های اخیر به حدی رسیده است که تعداد قابل توجه‌ای از شیعیان مجبور شدند از مناطق خود مهاجرت کنند.



وی با اشاره به اقدامات مجلس وحدت مسلمین پاکستان بیان داشت: در این میان مجلس وحدت مسلمین پاکستان با شعار «پاکستان را تأسیس نمودیم، محافظت هم خواهیم کرد» وارد عرصه شد تا به دفاع از شیعیان این کشور بپردازد.



نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با تاکید براینکه بازیابی روحیه، هویت و تشخص از دست رفته شیعیان و ایجاد همبستگی و وحدت ملی از جمله اولین اقداماتی است که از سوی این مجلس صورت گرفته است تصریح کرد: شیعیان پاکستان در اثر حملات تروریستی پیاپی، هویت و روحیه خودشان را از دست داده در گروه‌های مختلف تقسیم شده بودند لذا مجلس وحدت مسلمین برای ایجاد همبستگی و وحدت ملی، سلسله تجمعات مردمی در پایتخت کشور به شکل گسترده برگزار کرد.



وی تاکید کرد: چندین سال است که تجمع صد‌ها هزار نفری در پایتخت کشور و تجمعات زیادی در شهر‌های مختلف پاکستان تحت عنوان «همایش بیداری امت» برگزار شده است.



یونس حیدری اعلام ورود مرحله وار در عرصه سیاست با حفظ تشخص و استقلال شیعی را از دیگر اقدامات برشمرد و اظهار داشت: چند ماه پیش شورای عالی مجلس وحدت مسلمین پاکستان در طی یک جلسه رسمی اعلام کرد که مجلس وحدت مسلمین با احزاب سیاسی پاکستان هیچگونه اتحادیه‌ای تشکیل نخواهد داد.



وی افزود: دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان نیز بیان اینکه مجلس وحدت مسلمین بزودی به عنوان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی در پاکستان شناخته خواهد شد، اعلام کرد که شیعیان در 23 مارس 2012 در شهر کراچی قدرت سیاسی خودشان را به مستکبرین جهان نشان خواهند داد و ملت تشیع پاکستان با حضور نیم میلیونی خودشان از همه احزاب سیاسی اعلام برائت کردند.



نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به اقدامات ویژه مجلس وحدت مسلمین بعد از وقوع حادثه دلخراش چیلاس در روزهای اخیر اضافه کرد: تحصن در مقابل پارلمان از جمله این اقدامات بوده است؛ هنوز چند روز از تجمع نیم میلیونی شیعیان پاکستان در شهر کراچی نگذشته بود و ملت شیعه پاکستان خودشان را برای حضور در تجمع عظیم مینار پاکستان لاهور آماده می‌کردند که سانحه دلخراش چیلاس اتفاق افتاد و کل مردم پاکستان را عزادار کرد.



وی ادامه داد: مجلس وحدت مسلمین، فی الفور تحصن در مقابل پارلمان پاکستان در اسلام آباد را اعلام کرد و مردم مانند سیل خروشان راهی اسلام آباد شدند و در مقابل پارلمان تحصن کردند و امروز روز نهم این تحصن است و تا پذیرفته شدن خواسته‌های ملت تشیع ادامه خواهد داشت.



یونس حیدری برگزاری تظاهرات، تحصن‌ها و تجمع‌های اعتراض آمیز در همه شهر‌های کشور و در سطح جهان؛ تعطیلی همه نمازهای جمعه در شهر اسلام آباد و راولپندی و برگزاری نماز جمعه مشترک مقابل پارلمان را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.



وی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی این مجلس اضافه کرد: در صورت عدم اجرای توافقات دوجانبه میان دولت و مجلس وحدت مسلمین پاکستان در ظرف یک هفته آینده برنامه‌های که دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان دیروز در نماز جمعه بیان کرده است اجرا خواهد شد.



نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در تشریح این برنامه‌ها اظهار داشت: برگزاری تحصن در مقابل سفارتخانه‌های پاکستان خارج از کشور؛ برگزاری تحصن اعتراض آمیز مقابل کاخ استاندار ایالت پنجاب و سروزیر ایالت سند؛ برگزاری مراسم نماز جمعه مقابل پارلمان پاکستان با تعطیلی همه مراسم نمازهای جمعه در شهرستان اسلام آباد و راولپندی؛ فراخوان تجمع مردمی سراسر کشور مقابل پارلمان پاکستان از جمله اقداماتی است که در صورت عدم پایبندی دولت به توافقات اجرایی خواهد شد.

