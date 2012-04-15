عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: استان البرز باید فضایی برای رشد بومیان همین استان باشد؛ اما بعضاٌ شاهد این هستیم که برخی از مدیران کل که از سایر شهرها به این استان منتقل می شوند نیروهای خود را از شهری که آمده اند تامین می کنند.

وی افزود: این مورد به هیچ عنوان از چشم مسئولان پوشیده نیست و حتماً پیگیری می شود.

اکبریان در بخش دیگری به استخدام رسمی نیروهای غیر بومی ساکن در استان اشاره کردو گفت: برای استخدام نیروها در استان البرز در کلیه دستگاهها به دنبال پست ها هستیم تا حقی از نیروهای بومی استان پایمال نشود.

وی در پایان افزود: اولویت استخدام با نیروهای بومی استان البرز و شهرکرج است.