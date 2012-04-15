  1. استانها
  2. البرز
۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۵۳

اکبریان در گفتگو با مهر:

مدیران کل خویشاوندسالار از استان البرز رانده می‌شوند

مدیران کل خویشاوندسالار از استان البرز رانده می‌شوند

کرج –خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: مدیران کلی که نیروهای دستگاه خود را با خویشاوندان از شهرهای دیگر پر کرده اند از استان البرز رانده می شوند.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: استان البرز باید فضایی برای رشد بومیان همین استان باشد؛ اما بعضاٌ شاهد این هستیم که برخی از مدیران کل که از سایر شهرها به این استان منتقل می شوند نیروهای خود را از شهری که آمده اند تامین می کنند.

وی افزود: این مورد به هیچ عنوان از چشم مسئولان پوشیده نیست و حتماً پیگیری می شود.

اکبریان در بخش دیگری به  استخدام رسمی نیروهای غیر بومی ساکن در استان اشاره کردو گفت:  برای استخدام نیروها در استان البرز در کلیه دستگاهها به دنبال پست ها هستیم تا حقی از نیروهای بومی استان پایمال نشود.

وی در پایان افزود: اولویت استخدام با نیروهای بومی استان البرز و شهرکرج است.

کد مطلب 1576927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها