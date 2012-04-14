به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد مذاکرات گروه 1+5 و جمهوری اسلامی ایران از لحظاتی پیش در استانبول آغاز شده است.



مذاکرات میان طرفین از صبح امروز آغاز شد که مقامات اروپایی آن را سازنده توصیف کرده بودند.