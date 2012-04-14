به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد مذاکرات گروه 1+5 و جمهوری اسلامی ایران از لحظاتی پیش در استانبول آغاز شده است.
مذاکرات میان طرفین از صبح امروز آغاز شد که مقامات اروپایی آن را سازنده توصیف کرده بودند.
منابع خبری از آغاز دور دوم مذاکرات میان مذاکره کنندگان ایرانی و گروه موسوم به 1+5 در استانبول خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد مذاکرات گروه 1+5 و جمهوری اسلامی ایران از لحظاتی پیش در استانبول آغاز شده است.
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