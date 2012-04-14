500 هکتار از اراضی و باغات خلخال خسارت دید/ ادامه بارشها از سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه مورستان به چند روستای خلخال بویژه روستاهای مورستان، گلستان علیا و سفلی و اراضی و باغات روستائیان خسارت زده است.

فرماندار خلخال عصر شنبه در بازدید از این روستاها گفت: علاوه بر خسارت به 500 هکتار از اراضی و باغات این سه روستا، 10 واحد مسکونی و سه دهنه پل ارتباطی نیز در این روستاها تخریب شده است.

ذبیح الله عبداللهی با اشاره به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه مورستان در اثر بارش باران و آب شدن برف ارتفاعات افزود: ساکنان خانه های تخریب شده به مکان دیگری انتقال و اسکان داده شده است.

وی عدم وجود دیوار ساحلی و وجود درختان در عرض رودخانه مورستان را باعث آبگرفتگی منازل دانست و اضافه کرد: برای ساخت دیوار ساحلی دو میلیارد ریال و برای ساخت سه دهنه پل تخریب شده روستائیان یم میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گفته فرماندار خلخال میزان خسارت به 500 هکتار از اراضی و باغات روستائیان در دست بررسی است.

گفتنی است تاکنون بیش از 30 میلیمتر باران در خلخال باریده که علاوه بر تخریب مزارع و باغات، اماکن روستایی و عمومی، موجب آب گرفتگی برخی از معابر شهر خلخال شده و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.

بارش نعمت الهی که از دو روز گذشته در بسیاری از مناطق استان آغاز شده هم اکنون در بخشی از ارتفاعات و مناطق مرکزی و جنوبی استان ادامه دارد با وجود خسارتهای نسبی، کشاورزان را خوشحال کرده است.

ورود سامانه بارش زا به اردبیل/افت 12 درجه ای دما

مسئول اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارشهای رگباری از عصر پنجشنبه تا امروزادامه داشته است، افزود: بارش در نواحی جنوبی نسبت به سایر مناطق از شدت بیشتری برخوردار بود.

علی دولتی مهر تصریح کرد: بر اثر بارشهای رگباری شاهد ذوب برف ارتفاعات جنوبی استان بودیم که با سرریز شدن آب رودخانه ها، آبگرفتگی اراضی کشاورزی، باغات و معابر عمومی را در بیشتر مناطق جنوبی و با شدت کمتر در بخش مرکزی خساراتی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به بروز تندباد، تگرگ و کاهش 6 تا 12 درجه ای دما در این مدت عنوان کرد: سامانه دیگری از روز سه شنبه هفته آتی وارد استان اردبیل خواهد شد که موجی از بارندگیها را به دنبال خواهد داشت.







همچنین با گرم شدن هوای منطقه و آب شدن برف ارتفاعات در شهرستان نیر رودخانه های بولاغلار و بالقلو طغیان کرد.

رئیس جهادکشاورزی نیر هم در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: با طغیان این رودخانه ها به زمینهای زراعی خسارات وارد شده که در حال بررسی است.



علی حمزه ای با بیان اینکه تندبادهای اخیر در شهرستان نیر به شش هزار هکتار اراضی گندم و جو خسارت وارده کرده بود، متذکر شد: این پدیده جوی 15 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان وارد کرد.