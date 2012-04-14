اظهارات قاطع الجعفری و خشم رایس / رسوا شدن محور ضد سوری در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العالم، بی بی سی عربی و العربیه، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد پس از تصویب قطعنامه اعزام ناظران بین المللی به کشورش به انتقاد مجدد از رویکرد خصمانه و منفی غربی ها و رژیمهای عربی همسو علیه ملت سوریه پرداخت و گفت : سوریه از ماموریت کوفی عنان از همان ابتدا استقبال کرد و همکاری مثبت و سازنده با آن داشت و تاکید کرد از هیچ تلاشی برای ماموریت عنان در چارچوب مسئولیت ملی برای پایان دادن به بحران دردناک سوریه فروگذار نخواهد کرد.

وی افزود : دولت کشورم، اقدامات جدی برای اجرای طرح عنان انجام داده است و از روز پنجشنبه پایبندی به توقف درگیریهای مسلحانه را نشان داده است.



الجعفری گفت : دولت سوریه، تعهد خود را به صورت کتبی برای اجرای مفاد شش گانه طرح عنان به شرط حفظ حاکمیت سوریه نشان داده است در حال حاضر گفتگو با نماینده سازمان ملل متحد در خصوص اعزام تیم ناظران انجام می شود.



وی خاطر نشان کرد : در مقابل انعطاف پذیری سوریه و موافقت با طرح عنان، اقدامات گروههای مسلح علیه شهروندان و نظامیان تشدید شده است.

الجعفری گفت : برخی در خصوص وجود باندهای مسلح در سوریه تردیدافکنی می کردند، اما اکنون همه از گروههای مسلح می خواهند به طرح کوفی عنان پایبند باشند.



وی افزود: برخی طرفها در شورای امنیت به سبب بازخواست نکردن گروههای مسلح به خاطر ارتکاب جنایت علیه مردم و نظامیان، سوء نیت خود را نشان داده اند.



به گزارش مهر، الجعفری فاش کرد : ما اطلاعات موثقی را در خصوص اقدامات گروههای مسلح پس از اجرای آتش بس در اختیار عنان قرار دادیم که به 50 مورد می رسد که شامل کشتار، ربودن و شکنجه مردم و نظامیان و تخریب اموال عمومی می شود.



وی افزود : آنچه سبب شگفتی ما می شود این است که برخی طرفها که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، جنایات گروههای مسلح در سوریه و نقض گسترده حقوق بشر از سوی آنها را نادیده می گیرند.



الجعفری گفت : گروههای مسلح از کودکان و غیرنظامیان به عنوان سپرانسانی برای ارتکاب جنایات استفاده می کنند، این گروهها از حمایت مالی خارجی برخوردارند .



به گفته وی، برخی افراد مسلح دستگیر شده اعتراف کرده اند که هشتصد دلار برای ارتکاب هر جنایت دریافت می کردند.



نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به اعتراف برخی افراد مسلح به سربریدن 150 انسان بیگناه در سوریه به دستور سرکردگان خارج نشین خود اشاره و تاکید کرد : در مقابل پایبندی رسمی سوریه، ارائه تضمین به توقف حمایتها از گروههای مسلح و توقف تحریک گروههای مخالف به نپذیرفتن طرح گفتگوی ملی برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه ضروری است.



وی گفت : در حالی که آقای عنان به مذاکرات با سوریها ادامه می دهد، برخی کنفرانسهای موازی در استانبول برای دور زدن طرح عنان و نقش سازمان ملل متحد وشکست ماموریت عنان برگزار می کنند، دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس سازوکارهای مالی برای حمایت از گروههای مسلح و پرداخت حقوق به آنها را دنبال می کنند.



الجعفری افزود : وزیر امور خارجه قطر خواستار دخالت نظامی در سوریه شده و وزیر امور خارجه عربستان گفته است مسلح کردن گروههای مخالف سوری واجب است که این اقدامات در مخالفت با طرح عنان است، دلیل درخواست برخی برای دخالت نظامی در سوریه و حمایت از گروههای تروریستی و اعمال تحریمها علیه مردم سوریه چیست؟



وی تصریح کرد : ادامه حمایت از گروههای مسلح خطر واقعی برای طرح عنان است، این طرفها مسئول ادامه ریخته شدن خون مردم سوریه هستند، کسانی که تحریمها را علیه مردم سوریه وضع کرده اند مسئول بحران و مشکلات مردم هستند.



نماینده سوریه خاطر نشان کرد : تحریمهای تحمیلی علیه مردم سوریه، غیر اخلاقی و غیر انسانی است.



الجعفری تصریح کرد سوریه بار دیگر پایبندی خود به طرح عنان را اعلام می کند و آماده ادامه همکاری با وی برای پایان بحران است و امیدوار است که عنان به هیچ یک از طرفهای دیگر اجازه دور زدن طرحش را ندهد.



وی افزود : در حالی که ما احساس می کنیم که این قطعنامه متوازن و برابر نیست، اما کشورم تاکید می کند بازگشت امنیت و ثبات به نفع سوریه است و امیدواریم کمکهای مالی و تسلیحاتی برای گروههای آدمکش ارسال نشود.



الجعفری خاطر نشان کرد : ملت سوریه، به زندگی آرام، آزادی، ثبات و امنیت به دور از اقدامات تحریک آمیز طرفهای خارجی و رفع تحریمهای ظالمانه نیاز دارد که خسارتهای چند میلیاردی به آنها وارد کرده است و بانیان قطعنامه به جای ارسال زیردریایی های هسته ای برای اسرائیل تنها با این شیوه می توانند به ملت سوریه کمک کنند.



نماینده سوریه در پایان سخنان خود ناگهان به زبان فرانسوی چند جمله ای در انتقاد از سیاستهای فرانسه خطاب به نماینده این کشور در شورای امنیت ایراد کرد و به او هشدار داد که زمان قیمومیت فرانسه و سلطه جویی غربی ها گذشته است و آنها نمی توانند به طرحهای ضد سوری خود جامه عمل بپوشانند.



این اظهارنظر خشم سوزان رایس نماینده آمریکا را به دنبال داشت و وی بلافاصله با قطع سخنان الجعفری، پایان نشست شورای امنیت را اعلام کرد.