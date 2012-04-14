به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فضای مذاکرات ایران و گروه موسوم به 1+5 در استانبول بسیار خوب و امیدوار کننده بوده است.

یک دیپلمات با بیان این مطلب از مذاکرات رو به پیشرفت طرفین در دور جدید مذاکراتشان در استانبول که از امروز صبح آغاز شده، خبر داد. به گفته وی، ایران تلاش دارد که این مذاکرات "پیشرفت جدی" داشته باشد.

این در حالی است که آخرین دور مذاکرات 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان با ایران که بیش از یک سال پیش انجام شد بدون هیچ دستاوردی پایان یافته و از این رو این کشورها امید چندانی به موفقیت دور جدید مذاکرات نداشته اند.

منابع دیپلماتیک در استانبول همچنین آمادگی ایران برای مذاکره را به عنوان عامل اصلی پیشرفت این گفتگوها و امیدواری مذاکره کنندگان برای ادامه گفتگوها در دور بعدی عنوان کرده اند.

گفتنی است ایران برای برگزاری دور دوم این مذاکرات بغداد را پیشنهاد داده که هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری آن اعلام نشده است.