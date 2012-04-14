به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم در خبری فوری گزارش داد احتمال بالایی درباره توافق بر سر برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 وجود دارد.



این رسانه به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است.