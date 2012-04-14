به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم در خبری فوری گزارش داد ایران و گروه 1+5 در جریان مذاکرات استانبول توافق کردند دور جدید گفتگوهای هسته ای را در بغداد برگزار کنند.



مذاکرات نمایندگان ایران و گروه 1+5 از صبح امروز در استانبول ترکیه آغاز شد که طرفهای غربی دور اول آن را مثبت ارزیابی کردند.



خبرنگار العالم همچنین گزارش داد دور جدید مذاکرات شامل طرح کاری میان ایران 1+5 خواهد بود.