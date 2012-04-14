به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول با تاکید مجدد بر موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای یاد شهدای هسته ای کشورمان را گرامی داشت.
جلیلی گفت : در گفتگوهای امشب به چند توافق دست یافتیم، اولا ما اعلام کردیم با توجه به رفتارهای غلط در گذشته، رفتارهای آینده باید در جهت جلب اعتماد ملت ایران باشد.
وی گفت : قرار شد اجلاس بعدی ما در بغداد، در سوم خرداد ماه باشد، قرار گذاشتیم وارد یک فرایند سازنده و مثبت برای همکاریهای جامع و پایدار در طیفی از موضوعات مورد علاقه دو طرف شویم.
جلیلی خاطر نشان کرد : همچنین توافق کردیم هرگونه همکاری باید بر مبنای ان پی تی باشد
زبان تهدید علیه ایران نتیجه ای ندارد/سوم خرداددور بعدی مذاکرات دربغداد
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده کشورمان در یک نشست مطبوعاتی در استانبول تاکید کرد زبان تهدید و زور در برابر ایران هرگز به نتیجه ای نخواهد رسید.
