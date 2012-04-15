پخش 12 هزار دقیقه برنامه از صدا وسیمای مر کز زنجان برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرنگار مهر، صفری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تولید ملی، فرهنگ سازی عمومی در راستای تحقق شعار سال توسط مقام معظم رهبری را وظیفه مهم صدا و سیما یاد کرد و افزود: در این راستا صدا و سیما برنامه های متنوعی را برای فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی را در دستور کار دارد.

وی اظهار داشت: امسال دو یا سه تله فیلم در این راستا اجرایی خواهد شد که اثرگذاری مثبت در مخاطب خواهد داشت.

مدیرکل صدا و سیما زنجان تاکید کرد: یکی از تولیداتی که در بازار جهانی برای کشور جایگاه خاصی ایجاد می کند تولید علم و فناوری است که در این راستا باید دستگاههای اجرایی و فرهنگی حضور جدی تر در گفتمان سازی داشته باشند.

صفری افزود: تولید علم و فناوری مد نظر مقام معظم رهبری است و باید برای گفتمان سازی کمیته های فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقتصادی فعال باشند.

وی گفت: رویکرد رسانه ملی فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی است و در این راستا تلاش مضاعف را در دستور کار دارد.

مدیر کل صدا و سیما زنجان یاد آور شد :در بحث تولید کالای باکیفیت باید آموزش در دستور کار قرار گیرد و زمانی برای این امر در نظر گرفته شود.

صفری افزود: دانشگاه ها در تحقق شعار سال نقش بسیار مهمی دارند و باید دانشگاه ها هم در ستاد تولید ملی حضور داشته باشند.

وی گفت: برای تحقق شعار سال و فرهنگ سازی استفاده از مصرف کالای ایرانی باید برنامه ریزی های کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.