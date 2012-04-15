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۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۱۰

قیاسی:

مرحله دوم طرح ملی لایروبی رودخانه کارون پایان یافت

مرحله دوم طرح ملی لایروبی رودخانه کارون پایان یافت

آبادان - خبرگزاری مهر: مدیر امور مهندسی رودخانه و سواحل خوزستان گفت: مرحله دوم طرح ملی لایروبی رودخانه کارون در خوزستان پایان یافت.

مسعود قیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرحله در قالب طرح ساماندهی رودخانه ها شامل لایروبی کارون به میزان 70 هزار متر مکعب در محدوده خرمشهر تا بهمنشیر است.

قیاسی افزود: این طرح به منظور افزایش گذری رودخانه، اصلاح الگوی جریان آب، افزایش پهلوگیری کشتی ها، بهبود ترابری آبی و زیباسازی رودخانه از سال آغاز شد که این هفته به پایان رسید.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح شش میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شد.

مدیر امور مهندسی رودخانه و سواحل خوزستان افزود: با اجرای این طرح از سال 85 تاکنون چهار میلیون و 680 هزار متر مکعب سطح رودخانه کارون لایروبی شد.

رودخانه کارون نقش بسیار تعیین کننده در حیات اقتصادی و اجتماعی خوزستان دارد و این رودخانه می تواند با بسترسازی برای تردد کشتی های کوچک تجاری زمینه ساز تحول اقتصادی درخرمشهر را فراهم کند.

اگرچه تردد کشتی ها و بارجهای هزار تنی از رودخانه کارون از اهداف لایروبی کارون به شمار می آید اما زیباسازی سواحل و ساماندهی حواشی رودخانه، کنترل مشکلات زیست محیطی مهار سیلاب، کنترل فرسایش و حفاظت ساحل، اصلاح الگوی جریان آب با کانالیزه کردن رودخانه، افزایش سرعت جریان در مواقع کم آبی و پرآبی و تسهیل ترابری آبی از دیگر نتایج اجرای طرح لایروبی کارون به ویژه در بخش خرمشهر است.
کد مطلب 1576998

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