۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۳۴

محمدی خبر داد:

آغاز به کار دانشکده دندانپزشکی سمنان از مهرماه امسال

سمنان – خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از آغاز به کار دانشکده دندانپزشکی در این دانشگاه از مهرماه امسال خبر داد.

ه گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی شامگاه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ضمن اشاره به آغاز به کار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مهرماه امسال، گفت: مجوز ایجاد این دانشکده در آخرین سفر هیئت دولت به استان سمنان صادر شد.

وی افزود: دانشکده دندانپزشکی با حضور حداقل 30 دانشجو در پردیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان راه اندازی می شود.

محمدی فعالیت این دانشکده را، عامل تحول و چشم انداز خوبی در آموزش عالی استان سمنان دانست و گفت: با راه اندازی این دانشکده نیاز این استان به دندانپزشک تامین می شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون60 دندانپزشک در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان، خدمات درمانی و پیشگیرانه و هفت متخصص هم خدمات تخصصی، به مردم ارائه می دهند.
 

