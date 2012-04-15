لزوم بهره گیری از فناوری نوین برای تبلیغات دینی/ دنیا تشنه ندای حق

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات و داشته های ذی قیمت دینی را باید از طریق برنامه ریزیهای سخت افزاری و نرم افزاری به جهانیان ارائه داد تا آنان با محتوا و آثار ارزشمند اسلام به خوبی آشنا شوند.



تبلیغات دینی در عصر حاضر با توجه به پیشرفت اعجاب آور ارتباطات و رسانه ها باید با تجهیزات و امکانات پیشرفته روز مجهز شود چرا که در مقابله با تهاجمات ضد دینی باید با علم روز تبلیغات دینی را وفق دهد و طبق استعدادها و ظرفیتهای موجود آموزه های دینی را فرهنگ سازی کرد.



دشمن به دنبال القای شبهه با ابزارهای جدید

در این ارتباط مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: شیوه ارائه و بیان تبلیغات دینی باید با توجه به شرایط روز و مقتضیات زمان بوده و از تجهیزات و امکانات روز نیز برای فعالیت و عملکرد مطلوب و تاثیرگذار استفاده شود.



حجت الاسلام جمال یاری افزود: علاوه بر استفاده از برنامه و ابزار جدید، شیوه تبلیغ نیز در تاثیرگذاری بر روی مخاطبان از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید به نحوی شایسته آن را به فعالان این عرصه آموزش داد.



وی همچنین با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال القای شبهه با ابزارهای جدید است، اظهار داشت: با برنامه ریزی، هوشیاری و به روز شدن در برابر حوادث باید با دشمنان مقابله کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه استفاده از تمامی ظرفیتها، مخاطب شناسی و حضور جدی و فعال مبلغان را در همه عرصه ها تاثیرگذار و ضروری دانست و بر گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) در جامعه اسلامی تاکید کرد.



بدون شک تبلیغ همواره با دین ارتباطی تنگاتنگ دارد و این مقوله باید در هر زمان و شرایطی مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.



مسئولان باید به گونه ای فعالیت کنند که دین در ذات و بطن زندگی اقشار مختلف مردم جای گرفته و برای عموم نهادینه شود، برای رسیدن به چنین جایگاهی لازم است بطور مستمر و در هر زمانی، مطابق با شرایط روز، تبلیغات و اطلاع رسانی لازم انجام گرفته و فعالیتهای مؤثر با هدف تشریح و تبیین دین صورت گیرد.



انتقال پیام دین، نیازمند مبلغان کارآمد و مجرب است



مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی گیلان نیزبا تاکید براینکه موضوع تبلیغ دینی بسیار مهم است و باید از زاویه های درست و با توجه به ارزش والا و انسان ساز دین انجام شود، گفت: اصل تبلیغ دین بسیار حائز اهمیت بوده و برای رساندن پیام دین، نیازمند مبلغان کارآمد و مجرب هستیم.



حجت الاسلام مهدی راثی فومنی با بیان اینکه مبلغ دینی باید به موضوع مورد تبلیغ یعنی اسلام مسلط باشد، افزود: یک مبلغ باید با فقه، تاریخ اسلام، معارف قرآن به‌ ویژه روایت و حدیث، خیلی خوب و به صورت تخصصی آشنا باشد.



وی همچنین آشنایی مبلغان با فناوریهای روز جامعه را ضروری دانست و اظهارداشت: یک مبلغ باید با فناوریهای نوین ارتباط داشته باشد چرا که این ابزارها تاثیر‌گذاری تبلیغ را دو چندان خواهند کرد.



مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه وظیفه مبلغان در موقعیت حساس کنونی آشنا کردن مردم با حقایق دین و خنثی کردن ترفندهای دشمنان است، گفت: آشنا کردن مردم با حقایق دین و خنثی کردن ترفندهای دشمنان از مهمترین وظایف امروز مبلغان است.



وی مبلغان دینی را مرزبانان اندیشه ‌ها، عقاید و آرمانها در جامعه اسلامی معرفی کرد و افزود: یک مبلغ باید با شناخت نیازهای فرهنگی و دینی جامعه برای ترویج آن گام بردارد.



راثی فومنی یادآور شد: مبلغان باید با رصد شبهات از سوی دشمنان در حوزه معارف دینی و پاسخهای صحیح، صریح و اصولی را به فراخور افکار و اندیشه های مختلف آنها ارائه کنند.



ویژگی های تبلیغ دینی باید از قرآن و سنت استخراج شود



تبلیغات عملی آگاهانه، تلاشی سیستماتیک برای شکل دادن به ادراک، دستکاری شناخت و رفتار مستقیم برای رسیدن به پاسخ در آینده است، تبلیغات امروزه نه به عنوان یک ابزار سنتی و ساده بلکه به مثابه‌ فرآیندی پیچیده و درعین حال علمی، ذهن بشر را به شدت به خود معطوف کرده و روز به روز بر تنوع، گستره و عمق خود می‌ افزاید.



در این فرآیند، تکنولوژی مدرن نیز به عنوان ابزار و امکانی تازه در خدمت شیوه های تبلیغ قرار گرفته و از علومی چون جامعه ‌شناسی و روان ‌شناسی بهترین و بیشترین بهره گیریها می شود.



یک کارشناس مسائل فرهنگی با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم بالایی از تبلیغات در فناوریهای ارتباطی نوین مورد استفاده قرار می‌ گیرد بر لزوم بهره گیری از بهترین روشهای تبلیغ تاکید کرد.



علیرضا محمدی افزود: شیوه تبلیغ و ارائه آموزه های دینی باید با توجه به شرایط روز و استفاده از ابزار کارآمد در دستور کار مبلغان باشد.



وی اظهار داشت: ایجاد تنوع در راستای جذب جوانان به‌ سمت و سوی معارف و آموزه های دینی در شیوه ها و ابزار تبلیغ ضروری بوده و باید بیش از پیش مورد توجه مبلغان و روحانیون قرار گیرد.