به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا باقری شامگاه شنبه در گردهمایی مربیان و مسئولین شجره طیبه صالحین در سالن اجتماعات حوزه کوثر دامغان، هدف از ایجاد این حلقه ها را پاسخ به شبهات و ارتقای سطح بصیرت و بینش بسیجیان به ویژه جوانان ذکر کرد و گفت: باید توجه داشت که این حلقه ها باید به صورت منظم و مستمر برگزار شود و تأثیر و بازدهی آن را مربیان پیگیری کنند تا کاری بیهوده صورت نگرفته باشد.

وی افزود: یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشمن تقویت مبانی اعتقادی و دینی جامعه است و باید از تمام ظرفیت ها و استعدادهای خود در زمینه تقویت مبانی اعتقادی و دینی استفاده کنیم.

مسئول تربیت و آموزش بسیج و نظام صالحین سپاه دامغان اظهار داشت: مربیان باید ابتدا در حلقه های خود نیازسنجی کنند و سپس به بررسی و حل مشکلات و را حل ها بپردازند و یک موضوع را انتخاب و درباره آن تفکر و مورد بحث و بررسی قرار دهند و مباحث اخلاقی و اعتقادی را در حلقه های خود بگنجانند.

