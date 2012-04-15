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۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۴۰

باقری:

حلقه‌های صالحین کاربردی‌ترین برنامه اجرایی بسیج است

حلقه‌های صالحین کاربردی‌ترین برنامه اجرایی بسیج است

دامغان – خبرگزاری مهر: مسئول تربیت و آموزش بسیج و نظام صالحین سپاه دامغان، حلقه های صالحین را مهمترین و کاربردی ترین برنامه اجرایی بسیج عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا باقری شامگاه شنبه در گردهمایی مربیان و مسئولین شجره طیبه صالحین  در سالن اجتماعات حوزه کوثر دامغان، هدف از ایجاد این حلقه ها را پاسخ به شبهات و ارتقای سطح بصیرت و بینش بسیجیان به ویژه جوانان ذکر کرد و گفت: باید توجه داشت که این حلقه ها باید به صورت منظم و مستمر برگزار شود و تأثیر و بازدهی آن را مربیان پیگیری کنند تا کاری بیهوده صورت نگرفته باشد.

وی افزود: یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشمن تقویت مبانی اعتقادی و دینی جامعه است و باید از تمام ظرفیت ها و استعدادهای خود در زمینه تقویت مبانی اعتقادی و دینی استفاده کنیم.

مسئول تربیت و آموزش بسیج و نظام صالحین سپاه دامغان اظهار داشت: مربیان باید ابتدا در حلقه های خود نیازسنجی کنند و سپس به بررسی و حل مشکلات و را حل ها بپردازند و یک موضوع را انتخاب و درباره آن تفکر و مورد بحث و بررسی قرار دهند و مباحث اخلاقی و اعتقادی را در حلقه های خود بگنجانند.
 

کد مطلب 1577012

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