۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

کتاب «اصطلاحات ایرانی و تاریخ آنها» درآلمان چاپ شد

کتاب «اصطلاحات ایرانی و تاریخ آن از سوی انتشارات م. هادیت، منتشر و به بازار کتاب کشورهای آلمانی زبان عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) گردآوری شده است.
ناشر این کتاب درباره محتوای آن اظهار داشت: اصطلاحات یک زبان، نگاهی به فرهنگ آن کشور را میسر می سازند. اصطلاحات ایرانی از ارزش های برگرفته از اسلام تأثیر پذیرفته اند و سخنان حکیمانه ای از قرون پیشین را منعکس می نمایند.
گفتنی است کتاب «اصطلاحات ایرانی و تاریخ آن در 175 صفحه، به زبان آلمانی، در شهر برمن و با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز اسلامی هامبورگ منتشر شده است.

