تحول در متون مهم ترین بحث در انقلاب فرهنگی است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، معاون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که به نظر شما جراحی نظام دانشگاهی کشور در انقلاب فرهنگی، توانست به تمام اهداف خود دست یابد؟، گفت: مهم ترین امر در بحث انقلاب فرهنگی چه در آن مقطع و چه در مقطع فعلی این است که کارهای زیربنایی انجام شود و از کارهای شتاب زده و تعجیلی خودداری شود چون تأثیرات ماندگار و پایداری را بر جای نمی گذارد.

وی با بیان اینکه مهم ترین و ریشه ای ترین بحث انقلاب فرهنگی، تحول متون فرهنگی است و موضوعاتی مانند اساتید و دانشجویان و فضای فرهنگی و ... در درجه های بعدی هستند. به همین جهت به نظرم در این مقطع زمانی باید تکیه اصلی روی اصلاحات در متون علوم انسانی باشد.

آذربایجانی در ادامه سخنانش اظهار داشت: همچنین از طریق بازآموزی اساتید و تهیه متون جدید بیش از 90 درصد اساتید خواهند توانست خود را با وضعیت جدید انطباق دهند؛ شاید 10 درصد از اساتید باشند که نتوانند خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند. به طور کلی محوریت را در بحث انقلاب فرهنگی و اسلامی سازی علوم انسانی بحث متون مبانی علوم انسانی می دانم.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا نیازهای امروز در حوزه علوم انسانی در دانشگاه ها نشانگر عدم دستیابی کامل به اهداف انقلاب فرهنگی نیست؟، بیان کرد: بحث اسلامی سازی علوم انسانی یک پروژه زمان بر است. تحول در علوم انسانی از جنس تولید است و باید در این زمینه نظریه پردازی شود و علوم انسانی جدید تولید شود و مستحضر هستید که بحث های تولید علم و نظریه پردازی در علم در کوتاه مدت و حتی میان مدت جوابگو نیست.

این محقق و استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بحث مهم در این ارتباط این است که زیرساخت های لازم را برای این حرکت و تحول فراهم کنیم؛ اگر مطمئن باشیم که چارچوب ها و راهکارهای لازم برای تحول ایجاد کردیم، باز نتیجه و محصول آن زمان بر است و نیاز به زمان دارد.

وی با اشاره به اینکه البته کارهای کوتاه مدت را می توان در چند محور پیرایشی، بازآموزی اساتید و دانشجویان و ... انجام داد، افزود: در بخشی از علوم انسانی که مخالفت صریح با مبانی و ارزش های بومی و اسلامی دارد باید مورد پیرایش قرار گیرد. کلاس هایی برگزار شود که در واقع همچون طرح بازآموزی تلقی شود. اگر طرح "ضیافت اندیشه" درست و دقیق برنامه ریزی شود و به صورت عمیق برگزار شود می تواند به بخشی از این اهداف برسد.