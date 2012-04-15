خلعتبری دروازه صدرنشین لیگ امارات را بازکرد/ العین در آستانه قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شنبه شب با پیروزی تیم‌های عجمان و الوحده و تساوی دو تیم الوصل و العین پیگیری شد.

العین صدرنشین شنبه شب در ورزشگاه خانگی الوصل به میدان رفت و درحالیکه تا دقیقه 84 از میزبان خود عقب بود، به نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت داد. در این بازی برای تیم الوصل محمدرضا خلعتبری (65) و خوان مانوئل اولیویرا (67) گل زدند و گل‌های تیم العین توسط آساموا ژیان در دقایق (37 و 84 - پنالتی) به ثمر رسید.

العین با وجود این تساوی 43 امتیازی شد و همچنان با اقتدار صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر امارات باقی ماند. العین با کسب پنج امتیاز در چهار دیدار پیش رو قهرمان لیگ برتر امارات خواهد شد.

- نتایج کامل دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الاهلی 5 - دبی 2

* بنی یاس 2 - النصر 2

* الجزیره 2 - الشباب صفر

* الامارات یک - عجمان 3

* الشارجه یک - الوحده 2

* الوصل 2 - العین 2

جدول رده بندی:

1- العین 43 امتیاز

2- الجزیره 35 امتیاز حریف استقلال

3- الشباب 33 امتیاز - تفاضل گل 13+ حریف پرسپولیس

4- النصر 33 امتیاز - تفاضل گل 10+ حریف سپاهان

--------------------------------------------------------------------

11- دبی 11 امتیاز

12- الشارجه 10 امتیاز