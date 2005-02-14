ايران براي توليد 20 ميليارد دلار قطعه خودرو ظرفيت دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو شب گذشته در جمع خبرنگاران گفت: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو از واگذاري صنعت قطعه سازي به بخش خصوصي حمايت مي كند و آن را تحولي بزرگ در اين صنعت مي داند.

وي حضور بخش دولتي درصنايع كشوربويژه قطعه سازي را از جمله موانع بزرگ دانست و افزود: بخش خصوصي اكنون به توانايي هاي لازم دست يافته است.

عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو نيز در اين نشست گفت: انجمن از هر شركت خودروسازي كه در ايران پايگاه ايجاد كند و به توليد قطعات خودرو بپردازد حمايت مي كند.

ساسان قرباني افزود: اين انجمن از سرمايه گذاري و مشاركت خارجي در كشور به منظورتوليد قطعات خودرو استقبال و حمايت مي كند.

وي با اشاره به لزوم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني تصريح كرد: با اين پيوستن بطور قطع صنعت قطعه سازي كشور با مشكل مواجه خواهد شد كه پيوستن قطعه سازان كشور به شبكه هاي جهاني تامين قطعات خودروتنها راهكار براي حل اين مشكل مي باشد.

به گفته وي، درحال حاضر برخي از قطعه سازان ايراني در زنجيره تامين قطعه پژو و رنو قرار گرفته اند كه نبايد اين فرصت را از دست دهيم.

قرباني با اشاره به همايش فرصتهاي سرمايه گذاري در توليد قطعات خودرو در ايران گفت: اين همايش با حضور 120 شركت كننده از 60 شركت خارجي از كشورهاي آلمان، اسپانيا، انگليس، تركيه و ايتاليا روز چهارشنبه 28 بهمن ماه سالجاري در محل همايش هاي صدا وسيما برگزار خواهد شد.

وي جذب سرمايه گذاري خارجي و مشاركت در توليد قطعات خودرو با شركتهاي خارجي را از اهداف برگزاري اين همايش برشمرد و افزود: اين همايش با محور بستر سازي براي سرمايه گذاري خارجي در كشورو اعلام حمايت رسمي خودروسازان داخلي و خارجي از مشاركت قطعه سازان داخلي و خارجي مي باشد.