روانبخش: حسینیان سرلیست جبهه پایداری نیست

قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخاب رئیس مجلس حق مسلم نمایندگان مجلی نهم است اظهار داشت: بعد از شکل گیری مجلس افرادی که صلاحیت اداره مجلس را دارند قطعا خود را برای نامزدی مجلس آماده می کنند لذا ما اینگونه حرکت ها را نمی پسندیم که از الان عده ای جو سازی کنند تا فضا را به سمتی که خود می پسندند هدایت کنند.

جبهه پایداری هنوز هیچ تصمیمی برای رئیس مجلس نهم نگرفته است

وی با بیان اینکه جبهه پایداری هنوز وارد جلسات انتخاب رئیس مجلس نشده است افزود: جبهه پایداری تمام تلاش خود را برای دور دوم انتخابات معطوف ساخته است لذا هیچگونه برنامه و تصمیم گیری برای انتخاب رئیس مجلس نهم نداشته است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری همچینین در واکنش به گزینه های مطرح شده برای ریاست مجلس توسط برخی افراد تاکید کرد: هر چیزی باید مراحل طبیعی خود را طی کند و نمایندگان مجلس نهم نیز خود توان تصمیم گیری برای انتخاب رئیس مجلس را دارند، که بعد از دور دوم انتخابات نمایندگان با همفکری بهترین انتخاب را خواهند کرد.

به نوع مدیریت و مواضع لاریجانی انتقاد داریم

وی در انتقاد از عملکرد رئیس مجلس هشتم گفت: رئیس مجلس در نوع مدیریت خود در مجلس و همچنین مواضعش نسبت به فتنه 88 عملکرد شایسته ای نداشته است.

این کاندیدای مجلس نهم با بیان اینکه رئیس مجلس نباید فراکسیونی فکر کند تصریح کرد: رئیس مجلس باید تلاش کند مجلس با دولت تعامل داشته و با تصویب قوانین روشن کمک کند که دولت در وسط میدان اجرا راحتر به وظایف خود بپردازد، نه اینکه برنامه ها به حالت لجاجت گونه نیفتد.

موضوع حجاب و عفاف در دولت فعلی مورد غلفت قرار گرفته است

همچنین عضو جبهه پایداری ضمن انتقاد از عملکرد دولت در موضوع حجاب و عفاف گفت: بحث حجاب و عفاف از سوی دولت های گذشته و همچنین دولت فعلی مورد غلفت قرار گرفته است و مجموع کسانیکه وظیفه جدی برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف بر دوش آنان است تلاش نمی کنند.

وی وظیفه نیروی انتظامی را روبنایی و وظیفه دولت در قبال موضع حجاب و عفاف را زیربنایی توصیف کرد و گفت: بنده موضوع حجاب و عفاف را در یک طرح 8 ماده ای مورد بررسی قرار دادم که در این طرح وظیفه نیروی انتظامی در مرحله هشتم و وظیفه دولت و وزارت ارشاد در مرحله اول قرار می گیرد.

فرهنگ حجاب و عفاف اول باید در بدنه دولت و وزارت ارشاد نهادینه شود

روانبخش افزود: برای نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف این موضوع اول باید در بدنه دولت ، وزارت ارشاد، سینما و صدا وسیما اجرایی شود تا به عنوان تابلو مطرح شده و به تدریج و گام به گام این فرهنگ به الگویی در جامعه تبدیل شود.

فیلم هایی که از وزارت ارشاد مجوز می گیرند ضد ارزش هستند

دبیر سیاسی هفته نامه پرتو همچنین در اعتراض به فیلم هایی که از سوی وزارت ارشاد مجوز پخش گرفته است، گفت: به فیلم هایی که در سینما و یا شبکه خانگی مجوز پخش داده می شود، متاسفانه اکثرا ضد ارزش هستند و وزارت ارشاد در این زمینه کوتاهی داشته است.

وی با بیان اینکه هیچ نهادی وظیفه خود را درمود فرهنگ حجاب و عفاف به درستی انجام نداده است و ما نیز از دولت گله مندیم گفت: تمام نهادهای مربوطه از جمله دولت ، کمسیون فرهنگی، حوزه و دانشگاه و حتی مرکز پژوهشهای مجلس که به حالت نیمه تعطیل درآمده است باید دست به دست هم بدهند تا اصل بر زمین مانده قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر است را اجرایی سازند.

اصل امر به معروف و نهی از منکر معطل مانده است

عضو هیات علمی موسسه آموزشی امام خمینی خاطرنشان کرد: اصل 27 قانون اساسی که از ابتدای انقلاب معطل مانده است در صورت اجرایی شدن نه تنها از پدیده های زشت اجتماعی بلکه از پدیده های زشت سیاسی و اقتصادی نیز جلوگیری می کند.

وی تاکید کرد: پیگیری موضوع حجاب و عفاف و اجرایی کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر از جمله اولویت های جبهه پایداری در مجلس نهم خواهد بود.

جبهه پایداری سر لیست نداریم

روانبخش همچنین درخصوص اظهارات بیژن نوباوه درباره سرلیستی روح الله حسینیان با بیان اینکه جبهه پایداری سرلیست ندارد گفت: جبهه پایداری تاکنون هیچ تصمیمی در مورد سر لیست اتخاذ نکرده است لذا شروع شدن فهرست انتخاباتی این جبهه با نام روح الله حسینیان به منزله سرلیستی وی نیست.