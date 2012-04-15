به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح استیضاح وزیر کار را که به دنبال انتصاب مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی تهیه شده بود در دستور کار داشتند.

این دستور به عنوان اولین برنامه مجلس در جلسه روز یکشنبه تعیین شده بود اما امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: امضا کنندگان این طرح امضاهایشان را پس گرفتند بنابراین طبق آیین نامه استیضاح از دستور کار خارج می شود.

پس از آن احمد توکلی که در هفته گذشته حکمیت بین مرتضوی و زاکانی از طراحان استیضاح را بر عهده داشت نتیجه جلسات با مرتضوی را برای نمایندگان اعلام کرد و گفت که مرتضوی قول داده تا از این سمت کناره گیری کند، بنابراین استیضاح کنندگان به این دلیل امضایشان را از طرح استیضاح پس گرفتند اما در صورتیکه مرتضوی بر سمت خود باقی بماند نمایندگان مجددا استیضاح را در دستور کار قرار خواهند داد.

پس از این اظهارات و منتفی شدن استیضاح وزیر کار محمدرضا خباز نماینده کاشمر و عضو فراکسیون اقلیت مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل سوم مبنی بر بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی اظهار داشت: ما از ابتدا هم با این روش استیضاح در شرایط فعلی کشور مخالف بودیم.

حکمیت باید از ابتدا انجام می شد

وی گفت: اینکه دوستان حدود یک ماه کشور را به چالش بکشند و این همه هزینه برای کشور بوجود آورند و با اصل حکمیت مسئله را خاتمه دهند کاری بود که باید از روز اول انجام می دادند آیا آنها نمی دانند چه هزینه سنگینی برای کشور، وزارت کار و تعاونی های کشور بوجود آوردند.

وی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: باید از روز اول موضوع حکمیت را پیگیری می کردند، این استیضاح سیاسی است و هدف استیضاح کنندگان اصلاح امور کشور نیست بر این اساس هیات رئیسه باید جلوی آن را می گرفت.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس خاطر نشان کرد: یک ماه است کشور به چالش کشیده شده و این همه گرفتاری برای وزارت کار بوجود آمده است بعد می گویند با حکمیت کار را انجام دادیم. آقایان هر وقت می خواهند طرح استیضاح را امضا می کنند و هر وقت می خواهند کنار می روند و با حیثیت مجلس بازی می کنند ما حق نداریم با حیثیت قوه مقننه اینگونه بازی کنیم.

لاریجانی در پاسخ به خباز گفت: طبق ایین نامه وقتی طرح استیضاحی ارائه می شود نمی توانیم کاری کنیم این طرح را قبل از عید دادند اما گفتم بگذارید پس از تعطیلات و خواستم بیشتر فکر کنند. حال بگویید چه اشکال قانونی بر کار ما وارد است؟

استعفای مرتضوی بلاتکلیف است

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز با استناد به ماده 78 آیین نامه داخلی مجلس گفت: مدت یک ماه است مجلس، هیات دولت و جامعه ایرانی توسط یک عده از همکاران در کش و قوس است.

وی گفت: ابتدا عده ای گفتند غرض از این استیضاح انتخاباتی و مربوط به ریاست مجلس آینده است. حال می گویند مرتضوی قصد دارد استعفا دهد یا استعفایش را نوشته اما هنوز به وزیر تقدیم نکرده است و یا اینکه وزیر موافقت نکرده است. این مذاکرات چقدر قابل اعتماد است؟

نماینده ارومیه گفت: اگر مرتضوی استعفا کرده همین الان متن استعفای او را قرائت کنید. اگر استعفای مرتضوی قرائت شود حرفی نداریم اما اگر پس فردا مرتضوی در محل کارش حاضر شود ما چکار کنیم؟

لاریجانی در پاسخ به قاضی پور گفت: اینکه استعفای آقای مرتضوی داده شده یا نه محل بحث ما نیست. استعفا را به صورت رسمی اعلام نکرده اند اما تعهد شفاهی داده اند و استعفا کنندگان پذیرفته اند اجازه دهید ما آیین نامه را درست اجرا کنیم.

لاریجانی گفت: ما امروز استیضاح را منتفی کردیم اما بحث امروز مجلس مجددا بحث استیضاح شده است.

طرح مجدد استیضاح به کار مجلس لطمه می زند

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در تذکری به استناد بند11 ماده 23 آیین نامه داخلی در این باره گفت: در مورد سئوال از رئیس جمهور وقتی اعلام شد تعدادی از نمایندگان امضایشان را پس گرفته اند اینطور اعلام شد که امکان پس گرفتن امضاها وجود ندارد و سئوال از رئیس جمهور باید مطرح شود، اما در این مورد چنین اتفاقی نیفتاد.

وی افزود: آقای توکلی گفت "می خواهیم شان مردم حفظ شود "اما به طریق اولی باید شان مجلس هم حفظ شود. یکسری اصطلاحات جدید در مجلس در حال شکل گیری است از جمله آن "حکمیت " است این به کیفیت کار مجلس لطمه می زند. هر چند که ما از حکمیت هم سابقه تاریخی خوبی هم نداریم. گرفتن نظر مشورتی از فلان نماینده شائبه ایجاد می کند. نباید این ذهنیت در جامعه و مجلس آینده شکل بگیرد.

وی گفت: آقای توکلی فرمودند اگر مرتضوی استعفا ندهد دوباره وزیر کار را استیضاح خواهیم کرد. این چه تصمیمی است. چند روز از مجلس هشتم باقی مانده؟ شما بودجه سال 91 را هم دارید یعنی مجلس اینقدر فرصت دارد که مجددا طرح استیضاح مطرح کند؟

وی گفت: نمایندگان حق استیضاح دارند و می توانند از آن دست بکشند اما حق مجلس است که اگر دوستان به قول خود پایبند نباشند مجلس ابزار دست نباشد.

امکان طرح مجدد استیضاح وزیر کار بعید است

لاریجانی در پاسخ به جهانگیرزاده گفت: آقای توکلی به آقای مرتضوی گفتند کنار برود که قبول نکردند و سپس آقای مرتضوی به آقای حداد متوسل شد اما تذکر شما به ما چیست؟ اگر استیضاح کنندگان پس بگیرند باید بپذیریم بنابراین ایراد شما به همکارانتان است. اینکه بتوانیم دوباره تا پایان دوره هشتم استیضاح را مطرح کنیم بعید است و بودجه وقت مجلس را پر خواهد کرد.

توضیحات زاکانی درباره جزئیات جلسه با مرتضوی

علیرضا زاکانی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کار در پاسخ به اعتراض کنندگان به لغو استیضاح در سخنانی گفت: ما نمی دانیم باید نسبت به چه موضوعی در مقابل اعتراض کنندگان پاسخ دهیم و چگونه به اتهام بزرگی که بی اساس و بی مبنا نسبت به سیاسی بودن این حرکت بیان می کنند پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه جلسه مرتضوی با وی به نمایندگی از استیضاح کنندگان نبوده است، گفت: در هر جلسه ای این موضوع ذکر می شد که این جلسه نمایندگی از استیضاح کنندگان نیست.

به گفته زاکانی این مرتضوی بوده است که برای حل مشکل درخواست مذاکره با افرادی را داشته است.

زاکانی گفت: مرتضوی تاکید کرد اگر آقای توکلی به این موضوع رسید که نباید بر مسندی که هم اکنون است قرار داشته باشد ایشان خودش استعفا خواهد داد. بنابراین این مسیر دنبال شد اما مرتضوی مجددا درخواست جلسه کرد و گفت اگر دکتر حداد این موضوع را بررسی کرد و توصیه کرد که کنار برود می پذیرد، بنابراین جلسه ای با حداد عادل گذاشته شد. آقای حداد عادل نیز خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این است که مرتضوی استعفا دهد. بنابراین مرتضوی هم استعفایش را نوشت و قرائت کرد و دو نسخه از آن تنظیم و تحویل رئیس جمهور و وزیر کرد.

مرتضوی قول شرف داد که اگر استعفایش را نپذیرند هم به تامین اجتماعی باز نگردد

وی گفت: مرتضوی اعلام کرد قول شرف می دهم که اگر رئیس جمهور و وزیر کار قبول کردند یا نه ، دیگر در تامین اجتماعی نباشم. حتی به آقای حداد عادل زنگ زد و گفت شما این خبر را اعلام کنید و حداد هم اعلام کرد.

زاکانی گفت: اگر ما استیضاح می کردیم و کشور را به هم می ریختیم خوب بود؟ مسیر طی شده نشان می دهد که این استیضاح سیاسی نبود.

لاریجانی از نمایندگان خواست تا به این بحث ها خاتمه دهند اما پس از اظهارات لاریجانی نبست به این موضوع تعدادی از نمایندگان مجددا نسبت به این موضوع تذکر دادند.