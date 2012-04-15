بسکتبال کاله مازندران میزبان کابل لیان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، دوم تیم کاله مازندران و کابل لیان بوشهر در حالی در سومین مسابقه خود در مرحله حذفی مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور عصر یکشنبه در سالن ورزشی شهید سجودی بابل برابر هم صف آرایی خواهند کرد، که دو تیم در بازی های گذشته در بوشهر و بابل هر کدام صاحب یک پیروزی شدند.



دیدار نخست دو تیم که دوشنبه گذشته در بوشهر، با برتری 60 بر 52 تیم کابل لیان بوشهر به پایان رسید و شاگردان رضا نوری درتیم کاله مازندران در دومین مسابقه در بابل با اختلاف قاطع 31 امتیاز 73 بر42 میهمان جنوبی خود را شکست دادند.



دو تیم در مرحله حذفی در سه مسابقه برابر یکدیگر قرارمی گیرند و با توجه به امتیاز بالای دو تیم درمجموع دو بازی، کاله مازندران میزبان بازی سوم در بابل شد.



تیم کاله در بازی روز جمعه خود با انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله برای پیروزی و انتقام شکست بازی نخست برابر تیم سرسخت کابل لیان بوشهر داشتند، عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.



پیش بینی می شود، تیم کاله در مسابقه امروز یکشنبه خود برابر نماینده بوشهر از حمایت تماشاچیان بابلی بهره زیادی ببرد که می تواند بر جذابیت های این مسابقه اضافه کند.



شاگردان رضا نوری در تیم کاله مازندران درصورت حذف تیم بوشهری، با برنده دو تیم صنایع شاهرود و یا نفت امیدیه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقه خواهد داد.



تیم کاله مازندران با صدرنشینی در گروه دوم مسابقات دسته یک باشگاه های کشور حریف تیم کابل لیان بوشهر تیم رده هشتیمی گروه اول این مسابقات شد.



تیم کاله فصل گذشته مقام قهرمانی لیگ دسته یک کشور را کسب کرده و امیدوار به تکرار این عنوان در فصل جدید مسابقات است.