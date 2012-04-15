۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

درافشانی با مهر مطرح کرد:

هزار سهمیه استخدامی به استان قزوین اختصاص یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین گفت: هزار سهمیه استخدامی از محل مجوزهای استخدامی برنامه پنجم توسعه کشور به استان قزوین اختصاص یافت.

عباسعلی درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با هدف تأمین نیازها و کمبودهای نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان و در راستای سیاست ها و برنامه های دولت و تقویت وظایف حاکمیتی و توجه به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته هزار سهمیه استخدامی از محل مجوزهای استخدامی برنامه پنجم توسعه کشور به استان قزوین اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: استخدام نیروی انسانی از محل مجوزهای فوق براساس برگزاری امتحان عمومی و تخصصی و در فضای رقابتی و در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت می پذیرد.

درافشانمی یادآورشد: اولویت توزیع این مجوزها تکمیل پستهای بلاتصدی دستگاههای اجرایی در واحدهای شهرستانی آنها به جز شهرستان مرکز استان است که بزودی آگهی آن پس از طی مراحل مقدماتی و تائید معاونت از طریق اجرایی محلی و وبگاه استانداری قزوین به اطلاع عمومی خواهد رسید.

وی افزود: در این سهمیه استخدامی نیز همچون سهمیه های قبلی، به استناد قانون تبدیل وضع فرزندان معزز شهداء و جانبازان بالای 50 درصد در اولویت بوده و سایر ایثارگران از سهمیه خاص خودشان برخورد می باشند.

معاون توسعه مدیریت و منبع انسانی استانداری بیان کرد: انتظار این است که مدیران دستگاههای اجرایی پست های بلاتصدی خود در شهرستان های فوق را در اولین فرصت به استانداری اعلام کنند.

