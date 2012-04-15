عمده اهداف انقلاب فرهنگی هنوز محقق نشده است

دکتر محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا جراحی نظام دانشگاهی کشور در انقلاب فرهنگی، توانست به تمام اهداف خود دست یابد؟، گفت: بخشی از اهداف انقلاب فرهنگی محقق شده است، اما شاید اهداف عمده انقلاب فرهنگی و راه اندازی ستاد و پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز محقق نشده است.

وی افزود: مهم ترین هدف برپایی شورا و مجموعه انقلاب فرهنگی که به تعبیر مقام معظم رهبری، مهندسی فرهنگی بوده است هنوز به طور جدی محقق نشده است. شاید این مهم ترین بخش محقق نشده حوزه انقلاب فرهنگی است که بحث ساماندهی وضعیت فرهنگی، علمی و دانشگاهی کشور هم ذیل آن می گنجد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نیازهای امروز در حوزه علوم انسانی و موضوعاتی مانند اسلامی سازی دانشگاه ها و اسلامی سازی علوم انسانی در ادامه همان اهداف انقلاب فرهنگی است؟، تصریح کرد: اگر بحث مهندسی فرهنگی حل و فصل می شد قطعا ماجرای اسلامی شدن دانشگاه ها و به تبع آن اسلامی شدن علوم انسانی هم حل و فصل می شد. مهندسی فرهنگی، عالی‌ترین سیاست گذاری کلان نظام در حوزه فرهنگ و علم بود که متأسفانه هنوز محقق نشده است.

وی تأکید کرد: اگر برای مهندسی فرهنگی قدم های مثبتی برداشته شود آن وقت بدون تردید ما در قسمت های زیرمجموعه ازجمله اسلامی شدن دانشگاه ها و موارد نظیر آن هم شاهد مشکل نخواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که به نظر شما مهم ترین دلایلی که هنوز مهندسی فرهنگی محقق نشده چه بوده است؟، اظهار داشت: به نظر می رسد که شاید بخشی از اعضای شورا مخصوصا اعضای حقیقی این مقوله را جدی نگرفته باشند؛ مثلا رئیس جمهور تا مدتی در جلسات شورا شرکت نمی کرد که نشان می دهد که چقدر بحث حضور در شورا را جدی گرفتند یا سایر اعضایی که با مشاغل فراوان روبرو هستند و در کنارش عضو شورا هم هستند.

کوشکی در ادامه سخنانش گفت: بنابراین طبیعتا این افراد نمی توانند وقت و انرژی کافی را در این شورا بگذارند؛ علی رغم اینکه مقام معظم رهبری با تصریح بحث جدی گرفته شدن مهندسی فرهنگی را مطالبه کردند اما در عمل می بینیم که بخش اعظم فضای شورا انرژی و توجه لازم را مبذول نمی کنند و نتیجه آن هم وضعیت نابسامان فرهنگی کشور در عرصه های مختلف است که همگی به این امر بر می گردد که مهندسی فرهنگی جدی گرفته نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که در زمینه اسلامی سازی علوم انسانی که یکی از مهم ترین دغدغه ها بود، تاکنون چقدر موفق بودیم؟، اذعان کرد: حرکت جدی شروع نشده است البته بخشی از حرکت اسلامی سازی علوم انسانی و اسلامی کردن دانشگاه ها به حوزه های اجرایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های ذی زبط مثل وزارت علوم و بعدا آموزش و پرورش بر می گردد، اما بخشی هم به جامعه علمی بر می گردد که هنوز در این مسیر در ابتدای راه است و هنوز مسیر فراوانی را باید طی کند تا لزوم اسلامی کردن دانشگاه ها و اسلامی سازی علوم انسانی و مفهوم اصلی آن را درک کند.



