تمامی رفتارهای حضرت فاطمه(س) نمونه یک انسان کامل است

حجت الاسلام ابوطالب بقرایی به مناسبت دهه دوم ایام فاطمیه (س) درباره اهمیت ولایت نزد ایشان به خبرنگار مهر گفت: ولایت ادامه مسیر نبوت است و حضرت زهرا(س) بر ادامه مسیر نبوت پدرش و باطن ولایت اصرار ورزیدند. خطبه‏ای از ایشان است که می‏فرماید اگر شما در مسیر ولایت حرکت می‎کردید و ولایت را از مسیر خودش خارج نمی‏کردید خداوند برکات زمین و آسمان را بر شما نازل می‏کرد.

وی افزود: اگر ولایت بطرز صحیح اجرا می‏شد دنیا شاهد وضع اسفناک کنونی نبود. تمام مشکلات انسانها و بویژه مسلمانان به دلیل انحراف در مسیر ولایت است.

استاد دانشگاه ابرار قم در مورد مجاهدتهای حضرت زهرا(س) در مسیر ولایت هم تصریح کرد: اگر مجاهدتها و فداکاریهای ایشان در این خصوص نبود سرنوشت مسلمانان بدتر از وضعیت کنونی می‏بود. پیامبر فرمود هرکس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده است . اهمیت این حدیث تنها در محبت رسول الله به حضرت فاطمه(س) نیست بلکه پیامبر شاخصی برای مسلمانان معرفی کردند که الگوی تمام مسلمین بشوند.

این محقق و پژوهشگر علوم دینی درمورد اینکه چرا ائمه (ع) حضرت زهرا(س) را حجت خدا بر خود می‏دانند هم اظهار داشت: این به خاطر بعد روحانی آن حضرت علاوه بر بعد اجتماعی شان است. تمام ائمه علیهم السلام در مقابل شخصیت روحانی شامخ و والای حضرت فاطمه(س) تواضع می‎کردند. درحدیثی قدسی آمد است که اگر حضرت زهرا(س) نبود ما زمین و آسمان را خلق نمی‏کردیم و حتی پیامبر و اهل بیت را بواسطه توآفریدیم.

بقرایی درمورد بهترین شیوه شناساندن حضرت فاطمه(س) به مسلمانان جهان هم اذعان داشت: بهترین راه شناساندن ایشان، بیان رفتار و کردار ایشان در عرصه‎های مختلف زندگی است. اگر مسلمانان زندگی ایشان را الگو قرار دهند از تمام مشکلات و گرفتاریها مصون خواهند شد، زیرا رفتار ایشان با فرزندان و همسر و اجتماع نمونه رفتاریک انسان کامل است.



