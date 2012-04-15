به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «استعاره و شناخت» شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های صاحب‌نظران با محور اصلی استعاره و مفاهیم وابسته به آن، در حال آماده‌سازی و تدوین در انتشارات هرمس است. این کتاب مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایی است که در سال 90 با این موضوع در فرهنگستان علوم انجام شده‌اند.

نقش ذهن در یادگیری زبان یکی از موضوعات مهمی است که در نظریات جدید زبان‌شناسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در خلال این نظریات گفته می‌شود که ساختار ذهن و نحوه برخوردش با دنیای خارج، خاصیتی استعاری پیدا می‌کند و شیوه بیان و برخورد انسان از طریق زبان، شکلی استعاره‌ای به خود می‌گیرد.

یکی از بحث‌های مهم اجتماعی، بحث استعاره است و بخشی از برنامه‌ریزی‌ها و تحولات اجتماعی با آینده‌نگری درباره استعاره است که به نتیجه می‌رسند. به عقیده عده‌ای از منتقدان آینده‌ای که در پیش است، می‌تواند توسط مجموعه‌ای از استعاره‌های زبانی،‌ کاربردی‌تر باشد. نمونه این مبحث هم استعاره «بهار عربی‌» است که امروز در رسانه‌های جهان به کار می‌رود.

این کتاب شامل سخنرانی‌هایی خواهد بود که رضا داوری اردکانی، لطف‌الله یارمحمدی، حجت‌الاسلام محمدرضا قائمی‌نیا و رضا نیلی‌پور در این زمینه، سال گذشته در فرهنگستان علوم ارائه کردند.

یکی دیگر از بحث‌های مهم درباره اصل استعاره، آینده‌نگری و استعاره است که نگار داوری اردکانی مقاله‌ای را در این باره در کنار سخنرانی‌های یادشده، ترجمه کرده است. سخنرانی‌ها و ترجمه یادشده، به صورت مجموعه مقالات درآمده و توسط نشر هرمس در قالب کتابی با عنوان «استعاره و شناخت» به چاپ خواهند رسید.