کارگاه فهم معماری ایران از پنجره بوشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بوشهر صبح یکشنبه در مراسم آغازین کارگاه فهم معماری ایران از پنجره بوشهر اظهار داشت: سبک خاص و دل‌فریب معماری بوشهر بیانگر حس خورشید در خانه و دریا در حیات است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری به سادگی معماری بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: رنگ آب و آفتاب و عشق به دریا با فرهنگ دینی و بصیرت مذهبی در این معماری با هم آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: سازه‌های بوشهر دارای برون گرایی و درون‌گرایی ویژه‌ای هستند که با زبانی نرم و گویا لطافت را نشان می‌دهد و مانند برخی سازه‌ها دارای خشونت نیست.

وی به مسیر طی شده در تاریخ برای تحول و پیشرفت در معماری اشاره کرد و افزود: بهترین و مجرب‌ترین هنر انسان در طول تاریخ، معماری است. تاریخ معماری انسان از ابتدای تمدن بین النهرین شروع شد واستفاده از سازه به حدود شش هزار سال قبل از میلاد می رسد.

87 گروه سه نفره از سراسر مناطق فرهنگی، در هفتمین دوره کارگاه‌های دبیرخانه رویدادهای معماری حضور دارند و در این دوره شهر بوشهر را منبع مطالعاتی خود قرار خواهند داد.

این گروه‌ها به تفکیک حوزه فرهنگی عبارتند از پنج گروه از حوزه خراسان، پنج گروه از شمال البرز، 24 گروه از جنوب البرز، چهار گروه از حوزه آذربایجان، یک گروه از حوزه فرهنگی و جغرافیایی کردستان، چهار گروه از خوزستان، 12 گروه از حاشیه خلیج فارس، 9 گروه از زاگرس شمالی و جنوبی، 15 گروه از حاشیه غربی کویر، شش گروه از حاشیه جنوبی کویر و دو گروه از سیستان و بلوچستان.

افراد پذیرفته شده در دو مرحله و از بین حدود 600 گروه سه نفره انتخاب شده‌اند، در داوری مرحله دوم سعی شده با حفظ امتیاز علمی گروه‌های برگزیده، از 11 حوزه فرهنگی سطح کشور، نمایندگانی در این دوره کارگاه فهم معماری حضور داشته باشند.

هم‌اکنون بیش از 100 نفر از اعضای شورای سیاست‌گذاری، شورای راهبردی، کارگروه علمی، کارگروه فرهنگی و هنری، کارگروه اجرایی و سایر بخش‌های دبیرخانه کارگاه فهم معماری ایران از پنجره بوشهر، در این شهر مستقر هستند.

این کارگاه تا پایان فروردین ماه در بوشهر ادامه خواهد داشت.