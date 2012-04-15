اجرای آزمایشی سیستم مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که در سال جدید باید برنامههای جدید و تحولگرایانه به مورد اجرا گذاشته شده و از تکرار برنامههای قدیمی و واپسگرایانه خودداری شود گفت:فکر خوب، اندیشه خلاق و نگاه نوآورانه از ملزومات یک کار کم عیب و نقص است و انجام اصلاحات هندسی و ایجاد جزایر ایمنی و جانپناههای ترافیکی از جمله اقداماتی است که امسال پر رنگتر از پارسال اجرا میشوند.
معاون شهردار تهران اجرای پروژههای اجرایی در حوزه آموزش و فرهنگسازی ترافیک را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک موضوع پر اهمیتی است که مدیریت شهری نیز نسبت به آن اهتمام و توجه ویژهای دارد.
وی با اشاره به نصب تابلوهای راهنمای مسیر به منظور خواناسازی شبکه معابر و روانسازی ترافیک، اضافه کرد: ایمنسازی معابر شهری به ویژه شبکه بزرگراهی به منظور پیشگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تشکری هاشمی با استقبال از پیشنهادهای اجرایی معقول و نوآورانه گفت: هر مجموعهای که چنین پیشنهادهایی را ارائه کند با حداکثر توان مورد حمایت قرار میگیرد و به عنوان نمونه پیادهسازی سیستم مدیریت هوشمند و مبادله اطلاعات اتوبوسرانی از جمله این پروژههاست که به صورت آزمایشی در یکی از مناطق شهر تهران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمام دست اندرکاران حمل و نقل شهری در مسیر تحقق تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در نامگذاری سال 91 تحت عنوان «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» حرکت کرده و در جهت دستیآبی به هدف پیشبینی شده «حمل و نقل انسان محور» در سال جدید گام بر خواهند داشت.
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