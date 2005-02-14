زندگي مسالمت آميز مسيحيان و مسلمانان در اتيوپي نشانه ظرفيت بالاي مردم اين كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي در اين ديدار با اشاره به مشتركات تاريخي 2 كشور، وضعيت مناسب اجتماعي و اقتصادي اتيوپي در زمان پيدايش اسلام را خاطرنشان ساخت و گفت: جمهوري اسلامي ايران با حفظ احترام متقابل، علاقمندي خود را براي همكاري با دولت و ملت اتيوپي در جهت پيشرفت و توسعه اين كشور اعلام مي كند.

رئيس جمهور موقعيت حساس اتيوپي در قاره آفريقا را يادآور شد و اظهار اميدواري كرد: روابط دوجانبه تهران و آديس بابا بيش از پيش گسترش و تحكيم يابد.

در اين ديدار كه آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي نيز حضور داشت، آقاي "صوفيان احمد" وزير دارايي و توسعه اقتصادي اتيوپي با اشاره به زمينه هاي مشترك همكاري، بر توسعه و تعميق روابط فيمابين بويژه در زمينه هاي فرهنگي و كشاورزي تاكيد كرد.

وي همچنين خواستار استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه مديريت منابع و حل مشكلات اقتصادي كشور شد.