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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۲۶

رئيس جمهور در ديدار وزير دارايي و توسعه اقتصادي اتيوپي:

زندگي مسالمت آميز مسيحيان و مسلمانان در اتيوپي نشانه ظرفيت بالاي مردم اين كشور است

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري امروز در ديدار با "صوفيان احمد" وزير دارايي و توسعه اقتصادي اتيوپي زندگي مسالمت آميز مسيحيان و مسلمان در اين كشور را نشان از ظرفيت بالاي مردم اتيوپي عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي در اين ديدار با اشاره به مشتركات تاريخي 2 كشور، وضعيت مناسب  اجتماعي و اقتصادي اتيوپي در زمان پيدايش اسلام را خاطرنشان ساخت و گفت: جمهوري اسلامي ايران با حفظ احترام متقابل، علاقمندي خود را براي همكاري با دولت و ملت اتيوپي در جهت پيشرفت و توسعه اين كشور اعلام مي كند.

رئيس جمهور موقعيت حساس اتيوپي در قاره آفريقا را يادآور شد و  اظهار اميدواري كرد: روابط دوجانبه تهران و آديس بابا بيش از پيش گسترش و تحكيم يابد.

در اين ديدار كه آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي نيز حضور داشت، آقاي "صوفيان احمد" وزير دارايي و توسعه اقتصادي اتيوپي  با اشاره به زمينه هاي مشترك همكاري، بر توسعه و تعميق روابط فيمابين بويژه در زمينه هاي فرهنگي و كشاورزي تاكيد كرد.

وي همچنين خواستار استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه مديريت منابع و حل مشكلات اقتصادي كشور شد.

کد مطلب 157731

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