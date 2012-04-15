مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت مردم است/ لزوم تشکیل مجمع خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله رحمانی آبیدر صبح یکشنبه در کارگاه آموزش منابع انسانی داوطلب در سازمان های مردمی استان کردستان اظهار داشت: روحیه خوب مردم از اقشار مختلف و نیز حضور سازمان های مردم نهاد در بخش های مختلف کمک موثری در درمان و کاهش معضلات اجتماعی به ویژه مواد مخدر در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه محدود کردن انجام امور و کوتاهی در انجام کارهای گروهی موجب بدتر شدن اوضاع و معضلات می شود، افزود: ارگان ها و سازمان های مردم نهاد به لیل دسته جمعی بودن فعالیت آنها در زمینه پیشگیری و درمان ملزم به انجام اقدامات و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مواد مخدرو به خصوص مقابله با توزیع و مصرف مشروبات الکلی هستند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان اعلام کرد: رفتارهای ناهنجار و مشکلات هر استانی در جامعه متفاوت است ولی تمامی مشکلات دارای ریشه برابر هستند و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های این بخش در راستای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی بهره برداری صورت گیرد.

رحمانی آبیدر با اشاره به ضرورت فعال شدن انجام اقدامات مختلف در راستای کاهش مصرف مشروبات الکلی بیان کرد: استان کردستان استانی سفید در زمینه مصرف مواد مخدر است و ساماندهی فعالیت های اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی در کاهش مصرف مشروبات الکلی نیز موجب پاک شدن این استان در تمام ابعاد الکلی می شود.

وی اظهار داشت: شکل گیری رفتارها با دوری از قالب دینی و شرعی و قانونی خود موجب افزایش بی بندوباری های غیراخلاقی شده است و رفع این رفتارهای بیمار گونه درکاهش صدمات موثر است و باید سازمان های مردم نهاد در این بخش فعالیت های بهتری را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار کردستان در پایان گفت: لزوم تشکیل مجمع های خیرین در درمان اعتیاد و افزایش حس مسئولیت افراد جامعه یکی از راهکاری دیگر در راستای مقابله با این پدیده مخرب اجتماعی است که اقدامات اولیه برای اجرای آن در استان آغاز شده است.

این کارگاه آموزشی با حضور شماری از مدیران و اعضای سازمان های مردم نهاد فعال در راستای مبارزه با مواد مخدر در سنندج برگزار می شود.