به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری‌منش صبح امروز در نشستی خبری به بیان مهمترین اقدامات وزارت علوم در سال 91 اشاره کرد و به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف آموزشی پاسخ داد.

2 دلیل اهمیت سال 91 از منظر وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم در این نشست خبری به نخستین دلیل اهمیت سال 91 از دیدگاه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: اکثر برنامه‌های دولت دهم طی دو سال گذشته تاکنون عملاً باید در سال 91 نهادینه و بخش‌های اجرایی عملی شود زیرا سال آینده زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا می‌رسد.

وی درباره دلیل دوم اظهار داشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 91 به آن اشاره کردند وضعیت خاصی از نظر رتبه و اقتدار علمی کشور به صورت جدی مطرح شده است. در همین راستا بیش از 4 میلیون دانشجو در کشور تحصیل می‌کنند که لازم به ذکر است در مقاطع کاردانی و کارشناسی صندلی خالی ایجاد و آموزش عالی توزیع نسبتاً خوبی در کشور به دست آورده است.

وی در این باره به ذکر یک مثال پرداخت و افزود: در جزیره قشم که تا سال 70 حتی یک دانش‌آموز هم نداشت هم اکنون 15 هزار دانشجو و در جزیره کیش 3 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

مهمترین برنامه‌های آموزش‌عالی در سال جاری

به گزارش مهر، نادری‌منش در ادامه سخنان خود از آماده سازی و تهیه سند آمایش آموزش عالی که حاصل دو سال مطالعات میدانی و ملی این وزارتخانه است خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری این سند عملیاتی شود.

وی همچنین با اشاره به ادامه بازنگری رشته‌های علوم انسانی، گفت: کار بازنگری رشته‌های علوم انسانی در سال جاری با همکاری شورای تحول علوم انسانی در قالب 14 کارگروه و با همکاری وزارت علوم پیگیری و از مهرماه امسال بخشی از موارد این بازنگری ابلاغ شود.

جزئیات ظرفیت‌سازی در تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه از ظرفیت سازی در تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم در سال جاری یاد کرد و اظهار داشت: هرچند که در مقاطع کاردانی و کارشناسی طی ظرفیت سازی‌های صورت گرفته صندلی‌های خالی ایجاد شده است، اما بیشترین فشار و نیاز در افزایش ظرفیت، به مقاطع تحصیلات تکمیلی وارد می‌شود.

نادری منش در ادامه افزود: ما در مقطع کارشناسی ارشد از هر 10 نفر تنها می‌توانیم پاسخگوی یک نفر باشیم هرچند که از دو سال گذشته به این طرف ظرفیت در تحصیلات تکمیلی اضافه شده است.

این مقام مسئول در وزارت علوم به دو راه ظرفیت سازی برای تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت:‌ ارایه مجوز به مراکزی که توانمندی جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی را دارند و جذب استادان در مراکز آموزشی مجوزدار دو راه افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی به شمار می‌آید.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم در سال گذشته بیش از 130 هزار داوطلب ورود به مقطع دکتری در نخستین کنکور دکتری سازمان سنجش شرکت کردند. قطعی‌ترین پیش‌بینی‌ها تصور می‌کرد تنها 70 هزار نفر در این کنکور شرکت کنند اما پس از پایان ثبت نام مشخص شد که 130 هزار نفر به عنوان داوطلب در کنکور سال گذشته دکتری شرکت کردند که علت این افزایش را شاید بتوان در این دانست که داوطلبان تصور می‌کردند به علت برگزاری کنکوری عمومی و داشتن شانس بالا در قبولی می‌توانند به عنوان دانشجوی دکتری تحصیل کند. اما عملاً‌ از این 130 هزار نفر تنها 8 هزار نفر توانستند به این مقطع راه پیدا کنند.

صدور آیین نامه های جدید برای جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی

به گفته نادری‌منش در سال جاری تعداد داوطلبان شرکت کننده در کنکور دکتری 35 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین با صدور آیین‌نامه‌های جدید امید است ظرفیت بیشتری برای جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایجاد شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره جزئیات این آیین‌نامه‌ها اعلام کرد که زمستان سال گذشته کمیته‌ای در زمینه افزایش ظرفیت آزمون دکتری با حضور کارشناسان این حوزه تشکیل شد تا بررسی شود که چگونه می‌توان از حداکثر ظرفیت دانشگاه‌ها با حفظ کیفیت برای افزایش جمعیت دانشجوی دکتری استفاده کرد که در این زمینه تصمیم گیری‌هایی شده و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

الزام دانشگاهها به ایجاد ظرفیت در دکتری

نادری‌منش، همچنین در خصوص آزمون دکتری امسال و عدم وجود ظرفیت در برخی رشته‌ها علیرغم برگزاری آزمون در آن رشته، اظهار داشت: این مشکل تنها در برخی از رشته‌هایی که برخی دانشگاه‌ها تنها مجری آن هستند ایجاد شد که در این زمینه دانشگاه‌ها باید سعی کنند ظرفیت لازم را ایجاد کنند و ما نیز از آنها حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: البته در این زمینه باید عنوان کرد که پذیرش دانشجو تحمیلی نیست و تنها به خاطر احترام به ثبت‌نام کنندگان، باید مکانیزمی طراحی شود تا دانشجو و دانشگاه هیچ کدام ضرر نکنند.

گرامیداشت هفته آموزش

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه سخنانش همچنین به برگزاری هفته آموزش از 9 تا 14 اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت:‌ در این هفته از استادان برجسته کشوری تقدیر و همایش یک روزه‌ای در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

تشکیل کارگروه‌های شعار سال 91

به گزارش خبرنگار مهر حسین نادری منش با اشاره به نامگذاری سال 91 تحت عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: ‌شعار امسال از دیدگاه وزارت علوم معنی ویژه‌ای دارد و چگونگی ظرفیت سازی و بالا آوردن تولید را باید در این شعار مد نظر قرار داد و به همین منظور کارگروه‌هایی در وزارت علوم در حال تشکیل است.

نادری منش در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت تقویم آموزشی دانشگاه ها در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ترم دو سال تحصیلی به دلیل تعطیلات عید و تفاوت جدی اقلیمی در استان‌های مختلف از نظر تعداد برگزاری جلسات درسی همیشه با مشکل مواجه بوده است.

وی در ادامه گفت: سال گذشته، ترم تحصیلی نخست، دو هفته پیش از آغاز مهرماه شروع شد و به دانشگاه‌ها اعلام کردیم که حداقل در ماه شهریور 10 روز آموزشی در دانشگاه‌ها تشکیل شود. البته حساسیت‌هایی هم در این زمینه وجود داشت که آنها را رسانه‌ای نکردیم اما به خاطر کیفیت آموزش به دانشگاه‌ها تاکید کردیم که ترم نخست تحصیلی را دو هفته جلوتر ببرند.

منع فعالیت دانشگاهیان شرکت‌کننده در اتفاقات 88

این مقام مسئول در وزارت علوم در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص منع فعالیت یا ادامه تحصیل آن دسته از استادان و دانشجویانی که در اتفاقات سال 88 حضور داشتند، تاکید کرد: در فرآیند جذب هیات علمی باید فرایندهایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رعایت شود و هر سال اعضای هیات عملی بر اساس این مصادیق و فرآیندها در دانشگاه‌ها پذیرش می‌شوند که حتما وابسته به اتفاقات خاص و مورد دار هم نیست.

وی ادامه داد: اما هر ساله ممکن است که این قوانین تغییر کند و اگر فردی فراتر عمل کند به کمیته‌های انضباطی فراخوانده می‌شود.

نادری منش درباره دانشجویان شرکت کننده در اتفاقات سال 88 نیز گفت: برای دانشجویان هم حفظ این معیارها و چارچوب‌ها الزامی است که بر اساس ضوابط و معیارهای شفاف و طبق آیین نامه به آن عمل می‌کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تاسیس برخی رشته‌ها از جمله رشته‌‌های مادری یا رشته‌های مداحی برای ارایه گواهینامه به مداحان اظهار داشت: دوره‌های مهارت کاربردی در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود که اگر نیاز باشد این دوره‌ها با مدیریت وزارت علوم و براساس نیاز جامعه برای ورود به بازار کار راه اندازی می شود.

وی درباره جذب هیات عمی در دانشگاه پیام نور نیز گفت: دانشگاه پیام نور سال گذشته هزار عضو هیات علمی به دلیل اصلاح هرم هیات علمی استخدام کرد.

معاون وزیر علوم همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره راه اندازی رشته‌های فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور گفت:‌ دانشگاه پیام نور تنها آموزش از راه دور نیست بلکه در برخی از واحدها و مراکز خود دوره‌های نیمه حضوری نیز دارد بنابراین سال گذشته رشته‌های فنی و مهندسی تنها در مراکز استان‌ها راه اندازی شد.

به گفته معاون آموزشی وزیر علوم سالانه بیش از یک میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور ساخته می‌شود که تنها احداث بخشی از این فضا توسط وزارت علوم صورت می‌گیرد و نیمی دیگر از این فضاسازی آموزشی توسط دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور صورت می‌گیرد. این توسعه تا بدان جا رسیده است که در مناطق محروم کشور نیز آموزش عالی توسعه مناسبی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم خر ید برخی دستگاه‌های خارجی برای تجهیز آزمایشگاه‌ها تاکید کرد که دولت در حال حمایت از وزارت علوم است و روز گذشته از سوی رئیس جمهور اعلام شد که 150میلیارد تومان برای تجهیز دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.