واشنگتن پست : برندگان انتخابات عراق، متحد با ايران و مخالف ديدگاه آمريكا هستند

به گزارش خبر گزاري مهر، واشنگتن پست در تحليلي در باره پيروزي ائتلاف عراق يكپارچه در انتخابات عمومي عراق مي نويسد : زماني كه دولت بوش دو سال پيش تصميم گرفت به عراق حمله كند، پيش بيني اين بود كه سريعا قدرت به دولتي سكولاركه منتخبي از متحدان آمريكا هستند واگذار شود كه در تضاد با حكومت مذهبي ايران باشد يا به صورت بالقوه حتي جاه طلبيهاي مذهبي تهران را خنثي كند .



تحليلگران منطقه خاورميانه در آمريكا مي گويند : از بزرگترين نتايج معكوس دخالت آمريكا اين است كه عراقيها به پاي صندوقهاي راي رفتند و دولتي را انتخاب كردند كه از پايگاه قوي مذهبي برخوردار است و روابط نزديكي با همسايه ديوار به ديوار خود يعني ايران دارد . اين آخرين چيزي است كه دولت بوش از سياست پرهزينه خود در قبال عراق كه سيصد ميليارد دلار براي آن هزينه كرد انتظار داشت، مي باشد .

اين روزنامه با اشاره به نتايج انتخابات سي ژانويه مي نويسد : دو حزبي كه در صدر جدول نتايج انتخابات قراردارند و با يكديگر بيش ازهفتاد درصدآراء رااز آن خود كردند و انتظار مي رود كه رئيس جمهور و نخست وزير آينده عراق را انتخاب كنند از همپيمانان نزديك ايران در عراق هستند .

هزاران تن از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه كه در انتخابات عراق نيمي از آراء مردم عراق را از آن خود كردند و نخست وزير عراق را انتخاب خواهند كرد دهها سال در ايران در تبعيد بودند . بيشتر شبه نظاميان اين حزب نيز در ايران شيعه آموزش ديده اند.



بعد از حزب مذكور ، اتحاد كرد ستان قرار دارد كه جلال طالباني يكي ازرهبران آن از نامزدهاي برجسته پست رياست جمهوري است كه اصالت آن به يكي از از استانهاي سرحد ايران مي رسد كه اين امر موجب شد مدتها به زندگي سياسي و اقتصادي وي كمك شود .

جوآن كول كارشناس عراق دانشگاه ميشيگان با اعراف به ناكامي آمريكا در عراق گفت : دولت آينده عراق روابط خوبي با ايران خواهد داشت و پيروزي كردها اين نتيجه را تقويت خواهد كرد .

وي افزود : ايران و عراق احتمالا در بسياري از مسائل از بهاي نفت گرفته تا سياست آمريكا در قبال ايران مواضع مشابهي دارند . . اگر آمريكا سه سال پيش تصميم مي گرفت ايران را بمب باران كند موجي از شادي در بغداد بوجود مي آمد اما حالا ممكن است كه موجب مخالفت شديد بغداد شود .



رهي خوري تحليلگر عرب و سر دبير روز نامه ديلي استار لبنان گفت : اين عقيده كه آمريكا سريعا ثبات و آباداني رادر عراق برقرارخواهد كرد و يك عراق طرفدار آمريكا و اسرائيل را بوجود خواهد آورد اتفاق نيفتاده است . بيشتر تصورات نئو محافظه كاران در عراق اشتباه از آب در آمد .



وي افزود : اين تصوركه دولت جديد عراق روابط نزديكي با ايران خواهدداشت يا متاثر از ايران خواهد بود يك تصور مناسب و قوي است .

روز نامه واشنگتن پست با اشاره به اين مطلب كه نتايج حاصله در عراق پيامد هاي طولاني مدتي در پي خواهدداشت مي نويسد : براي مدتها دولتهاي دموكرات و جمهوريخواه آمريكا بغداد و تهران را به جان هم مي انداختند تا از ظهور يك غول منطقه اي كه بتواند تهديدي براي هم پيمانان آمريكا در منطقه باشد يا بتواند برآنها به ويژه عربستان سعودي و شيخ نشينهاي منطقه خليج فارس تسلط پيدا كند جلو گيري شود .

بنابراين گزارش تحليگران منطقه اي و آمريكا متفق القول هستند كه عراق احتمالا جايگزين ايران نخواهد شد زيرا فارسي زبانان ايران و عرب زنان عراق طي جنگ ايران و عراق تاريخ سخت و طولاني داشتند و سربازان شيعه عراق به ايران پناهنده نشدند .



اين روز نامه همچنين در تحليل خود مي نويسد كه فعلا به نظر مي رسد آمريكا آماده پذيرش نتايج انتخابات باشد زيرا مي تواند گفت كه چاره اي ندارد .



در اين تحليل آمده است كه نتايج انتخابات عراق زماني اعلام شد كه آمريكا باافزايش تنش با ايران برسر برنامه هاي هسته اي ، حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر روبروست .



در پايان اين روز نامه به نقل از تحليلگران اين سوال را مطرح مي كند كه آيا انتخابات دموكراتيك عراق فشار برايران را آسانتر خواهد كرد يا دشوارتر ؟