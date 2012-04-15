هرگز در لیگ برتر بازی نخواهم کرد/ قلبم به بارسا تعلق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی با بیان اینکه روزی نخواهد رسید که او در رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلستان بازی کند، قلب آن دسته از هواداران انگلیسی که دوست داشتند این بازیکن را در کشورشان ببینند، شکست.
مسی 24 ساله در گفتگوی ویژه با "سان" اظهار داشت: هرگز به زندگی خارج از بارسلونا فکر هم نکردهام. قلب من متعلق به بارساست و نمیتوانم روزی را تصور کنم که این باشگاه را ترک کنم. از نخستین روزی که بازی در این تیم را آغاز کردم تمام قصدم این بوده که اینجا بمانم و هیچ چیزی نمیتواند نظر مرا تغییر دهد.
وی ادامه داد: میپذیرم که شما هرگز نمیدانید در آینده چه اتفاقی روی خواهد داد اما این تصمیمی است که من گرفتهام و خوشحال خواهم شد که فوتبال خود را در این باشگاه پایان دهم.
"لیونل مسی" گفت که یکی از طرفداران بازی انگلیسی است و اغلب بازیهای لیگ برتر را از طریق تلویزیون به تماشا مینشیند. با این حال ترجیح میدهد که تماشاگر این لیگ باشد و نه اینکه در آنجا بازی کند.
مسی گفت: لیگ برتر واقعا هیجان انگیز است و من دوست دارم که این فرصت را پیدا کنم تا بازیهای این لیگ را از طریق تلویزیون تماشا کنم. این لیگ تحسین برانگیز است. آنها خیلی رقابتی و با سرعت خیلی بالا بازی میکنند. انگلیسیها با قلبهایشان و با احساس فراوان بازی میکنند. آنها با روحیه و مصمم هستند.
مهاجم آرژانتینی بارسا در خصوص هواداران فوتبال انگلستان گفت: هواداران آنجا پر از شور و اشتیاقاند و واقعا عادلانه بازی را به نظاره مینشینند. من تجربه بازی مقابل تیمهای انگلیسی را دارم و دیدهام که هواداران انگلیسی چطور فوتبال خوب و بازیکنان بااستعداد را تشویق میکنند.
مسی افزود: فوتبال انگلیسی، محکم و فیزیکی است و وقتی بازی به پایان میرسد آنها حتی با وجود شکست، رفتاری سرشار از فروتنی، نجابت و وقار از خود نشان میدهند.
مسی با دو گلی که در دیدار با اسپورتینگ گیخون به ثمر رساند تعداد گلهای خود در رقابتهای این فصل لالیگا را به 41 گل رساند. رکورد گلزنی در لیگ طی یک فصل در اختیار "دیکسی دین" از اورتون در فصل 28-1927 با 60 گل است. اما این افتخارت شخصی برای مردی که چهار بار جایزه برترین بازیکن سال جهان را از آن خود کرده، چندان مهم به نظر نمیرسد.
وی گفت: گلها زمانی مهم هستند که بتوانند به موفقیت تیم ختم شوند. در غیر این صورت مهم نیستند. من خیلی بیشتر به موفقیت جمعی فکر میکنم و نه افتخارات شخصی. من گل میزنم چون همبازیان فوق العادهای دارم. بازیکنان فوق العادهای که بدون آنها نمیتوانستم با چنین استمراری گل بزنم.
مسی ادامه داد: طبیعی است که به موفقیتهایی که با بارسلونا کسب کرده ام می بالم اما من به همین جا قانع نیستم. این چیزی نیست که من همه زمان خودم را به فکر کردن به آن اختصاص دهم. فکر میکنم آن موفقیتی که شما به دست آوردهاید در پایان اهمیت دارد و نه پیش از آن. شاید وقتی به گذشته نگاه میکنم خاطرات خوبی برایم زنده میشود. من در حال حاضر فقط میخواهم روی فوتبال تمرکز داشته و موفق باشم.
نظر شما