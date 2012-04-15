پیشگامان کویر یزد قهرمان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول این رقابت ها در مواد پیست به مدت دو روز با حضور 80 رکابزن در قالب 9 تیم باشگاهی در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در پایان و در رده بندی تیمی، تیم پیشگامان کویر یزد با هزار و 180 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رده بندی تیم دانشگاه آزاد با هزار و 133 امتیاز دوم و پتروشیمی تبریز با 991 امتیاز سوم شد.

در این دوره از مسابقات و در ماده کایرین، محمد و محمود پراش از تیم پیشگامان کویر یزد عناوین اول و دوم را کسب کردند.

سید معزالدین سید رضایی از تیم پیشگامان کویر یزد در ماده اسکرچ مقام نایب قهرمانی و در دور امتیازی نیز سوم شد.

در ماده اومنیوم، حمید بیک خورمیزی از این تیم سوم شد و در ماده تیم اسپرینت هم تیم پیشگامان کویر یزد پس از دانشگاه آزاد با زمان یک دقیقه و یک ثانیه و 41 صدم ثانیه دوم شد.

برگزاری مسابقات کشتی نوجوانان انتخابی استان در یزد

مسابقات کشتی نوجوانان انتخابی استان یزد اردیبهشت ماه در مرکز این استان برگزار خواهد شد.

در مسابقات کشتی نوجوانان انتخابی استان کشتی گیران در 10 وزن منفی 42 ، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم با هم به رقابت می پردازند.

این مسابقات روز جمعه 15 اردیبهشت ماه از ساعت 9 صبح در سالن ورزشی پنبه کاران یزد آغاز می شود.

تلاش های بانوی شمشیرباز یزدی برای راه یابی به المپیک 2012 لندن

بانوی شمشیرباز یزدی برای اولین و آخرین بار شانس خود را در مسابقات زون آسیا برای المپیکی شدن امتحان می کند.

مسابقات زون آسیا انتخابی المپیک 2012 لندن از اول اردیبهشت ماه به مدت دو روز در شهر واکایاما ژاپن برگزار می شود که نجمه سازنجیان تنها سابریست ایرانی حاضر در این مسابقات خواهد بود.

سازنجیان سابریست نوجوان یزدی چندین روز پیش رقابت های قابل قبولی را در مسابقات قهرمانی جهان در شهر مسکو روسیه انجام داد که این بار فدراسیون شمشیربازی او را به عنوان تنها ورزشکار سابر برای شرکت در این مسابقات برگزیده است.