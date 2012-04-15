سامانه 118 خراسان شمالی ماهیانه 33 هزار مزاحم تلفنی دارد

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: ماهیانه حدود 651 هزار تماس تلفنی با سامانه 118 استان گرفته می‌شود که از این تعداد 33 هزار پالس مزاحمت تلفنی و سوالات بی مورد است.

وی با بیان اینکه بر این اساس سامانه 118 استان سالیانه حدود 400 هزار تماس تلفنی مزاحم را پاسخ می‌دهد اظهارداشت: این موضوع در برخی موارد سبب ترافیک در پاسخ گویی و معطلی برخی از شهروندان می‌شود.

سالاری بیشتر این تماس‌های تلفنی مزاحم را شامل سوالات غیر مرتبط مانند وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، نحوه و زمان پرداخت یارانه‌ها، تعطیلی مدارس و ... بیان کرد و افزود: تعداد اندکی از این تماس‌ها نیز سوالات غیرمعمول و گاهی غیر مودبانه است.

وی سامانه 118 مخابرات را مخصوص پاسخگویی به سوالات شماره تلفن مشاغل و منازل ذکر و تصریح کرد: پاسخگویی به سوالاتی خارج از این حوزه در حیطه وظایف سامانه 118 نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اشاره به انجام فعالیت‌های بهینه سازی سرور مرکزی این سامانه و آپگریت سیستم‌های مخابراتی در سال جدید افزود: با انجام این اقدامات ضمن افزایش قدرت پاسخگویی این سامانه از میزان ترافیک آن نیز کاسته شده است.

وی در پایان از مردم خواست تا با اجتناب از برقراری تماس‌های بی مورد با سامانه 118 از افزایش ترافیک در این سامانه جلوگیری کنند.