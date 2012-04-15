  1. بین الملل
۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

نظرات آمریکایی و اروپایی:

هدف در استانبول "تست جدیت" ایران بود/ ایرانی ها "جدی و پذیرا" هستند

هدف در استانبول "تست جدیت" ایران بود/ ایرانی ها "جدی و پذیرا" هستند

یک مقام آمریکایی در واکنش به مذاکرات روز گذشته ایران با 1+5 در استانبول اعلام کرد که این مذاکرات و هدف از آن این بوده که جدیت ایران را در گفتگو ها بسنجند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این مقام شرکت کننده در مذاکرات که نامی از وی برده نشده، می گوید: هدف از این دور مذاکرات این بوده جدیت ایران را در گفتگوها آزمایش کنیم.

وی درعین حال گفت: اما این مذاکرات برای تسهیل تحریم‌ها کافی نیستند و باید برای اینکار یک تلاش فوری و گام های ملموس انجام گیرد.

 این دیپلمات افزود: این مذاکرات برای احیای اعتماد در رابطه با تاکید ایران بود که عنوان می کند برنامه هسته ای ایش نظامی نیست. وی گفت: ما بر این باوریم که جوی سازنده وجود دارد اما نیاز داریم تا این جو را آزمایش کنیم.

این مقام شرکت کننده درمذاکرات درعین حال افزود: البته موفقیت نشست آتی دربغداد تضمین شده نیست وفرصت های دیپلماسی هم در حال بسته شدن هستند.

در همین رابطه یک دیپلمات اروپایی نیز گفت: ما جعبه ای را بازکرده ایم و حال باید آن را پر کنیم. وی افزود: ایرانی ها جدی و پذیرا هستند و ما مسئله را شش هفته دیگر مطرح خواهیم کرد.

این دیپلمات که نامی از وی برده نشده خاطر نشان کرد: شش کشور مذاکره کننده باید به سختی تلاش کنند تا دستور کار نشست بغداد را ترسیم کنند و تصمیم بگیرند که در برابر اقدامات احتمالی ایرانی ها چه بکنند.

نیویورک تایمز می نویسد: گرچه ایران گفته که پیشنهادات جدیدی را ارائه خواهد کرد اما دیپلمات اروپایی عقیده دارد که این تا حدودی [تنها] وعده ای برای یک مذاکرات جدی است.

کد مطلب 1577353

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