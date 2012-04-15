کنگره استاد شاهی 20 خرداد برگزار می شود/نصب تندیس استاد شاهی در اردبیل

منصور شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص برگزاری این کنگره، افزود: زمانهای مختلفی برای برگزاری کنگره پیشنهاد شده بود که با بررسیهای صورت گرفته روزهای شنبه و یکشنبه یعنی 20 و 21 خرداد ماه بر برگزاری کنگره استاد شاهی اردبیلی به صورت قطعی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه این کنگره با حضور مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد، عنوان کرد: مهمانان داخلی متعددی برای این کنگره دعوت شده اند و علاوه بر مهمانان داخلی تلاش می شود مقدمات دعوت و حضور مهمانان خارجی از کشورهای ترک زبان هم فراهم شود.

دبیر کنگره استاد شاهی احتمال حضور مهمانانی از کشورهای ترکیه و آذربایجان را بالا دانست و اضافه کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان چند نفر از شعرا و اهل قلم از این کشور به کنگره دعوت می شوند.

وی با بیان اینکه استاد شاهی اردبیلی در کشور ترکیه هم شاعر شناخته شده ای است، یادآور شد: در کشور ترکیه هم آثار و شخصیت استاد شاهی شناخته شده است بنابراین احتمال دارد مهمانانی از این کشور هم در کنگره حضور داشته باشند.

کنگره استاد شاهی به صورت بین المللی برگزار می شود

شرفی با بیان اینکه پیش بینی می شود، مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنگره استاد شاهی در سطح دانشگاهی باشد، اضافه کرد: مقالات ارسال شده قطعا در سطح دانشگاهی و توسط شعرا، نویسندگان و اساتید نام آشنای استانهای ترکی زبان کشور انجام می شود که می تواند برای کیفیت بخشی کنگره مثمر ثمر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه فراخوان شفاهی کنگره از چندین ماه پیش در استانهای مختلف کشور منتشر شده است، افزود: اساتید و نویسندگان نام آشنای استانهای کشور که از شخصیت و آثار استاد شاهی اردبیلی شناخت کافی و اطلاعات جامع دارند بطور قطع مقالاتی به کنگره ارسال می کنند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان ارسال مقاله را تنها محدود به اساتید دانشگاه و نویسندگان و شعرا ندانست و تاکید کرد: فراخوان عمومی کنگره بزودی طراحی، منتشر و توزیع می شوند و طبق فراخوان افرادی از اقشار مختلف می توانند آثار خود را به کنگره ارسال کنند تا در کمیته علمی کنگره مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال ارسال مقاله از استان اردبیل هم وجود دارد، گفت: استاد شاهی اردبیلی یکی از مفاخر استان در عرصه شعرهای عرفانی و عاشورایی و در بین شعرا و اساتید دانشگاه چهره ای شناخته شده است، بنابراین ارسال مقاله از استان اردبیل به کنگره استاد شاهی اردبیلی حتمی و قطعی است.

شرفی گرامیداشت مفاخر استانی را یکی از برنامه های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور دانست و تصریح کرد: کمیته های مختلف کنگره استاد شاهی اردبیلی با وفاق و همدلی بیشتر در صدد هستند که این کنگره را در شان استاد شاهی برگزار کنند و طبق برنامه ریزیها چنین نیز خواهد شد.

وی برگزاری کنگره استاد شاهی اردبیلی در سطح نام استاد شاهی را از خواسته های اصلی بزرگان شهر برشمرد و گفت: برگزاری کنگره استاد شاهی اردبیلی یکی از دغدغه های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل است و تمامی کمیته های کنگره تلاش می کنند که شرمنده بزرگان شهر و مردم نشوند.

نصب تندیس استاد شاهی در اردبیل

دبیر کنگره استاد شاهی با اشاره به آغاز طراحی و ساخت تندیس استاد شاهی اردبیلی یادآور شد: تندیس این استاد شعر عرفانی و عاشورایی استان توسط ودود موذن زاده هنرمند و مجسمه ساز استان ساخته شده و در یکی از میادین شهر نصب می شود.

وی با بیان اینکه هنوز محل نصب تندیس مشخص نشده است، افزود: محل نصب تندیس باید در شورای فرهنگ عمومی استان به تصویب برسد، بنابراین هنوز محل نصب تندیس استاد شاهی مشخص نیست.

شرفی با بیان اینکه محل نصب تندیس استاد شاهی در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال 91 مطرح می شود، اضافه کرد: زمان دقیق جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هنوز مشخص نیست، اما احتمال دارد تا هفته اول اردیبهشت ماه برگزار شود.

وی با بیان اینکه زمان جلسه شورای فرهنگ عمومی توسط ریاست شورا تعیین می شود، تصریح کرد: با مشخص شدن زمان جلسه محل نصب تندیس مطرح می شود و مکان نصب تندیس در جلسه شورای فرهنگ عمومی مصوب می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تندیس استاد شاهی را همانند تندیس تاج الشعرا یحیوی دانست و گفت: تندیس استاد شاهی عینا به صورت تندیس تاج الشعرا یحیوی نیم تنه خواهد بود و محل نصب آن هم بزودی مشخص می شود.

خبرنگاران در انتشار اخبار امانت دار باشند

وی همچنین با بیان اینکه نشریات و خبرگزاریها همیشه کمک رسان اداره ارشاد در برگزاری مراسمها فرهنگی بودند، تصریح کرد: اداره ارشاد از خبرنگاران انتظار دارد که خبرها را عینا و بدون دخل و تصرف منتشر کنند تا سوبرداشتی دیگری از خبر منتشر شده، نشود.

شرفی با بیان اینکه اداره ارشاد متولی مسائل فرهنگی و هنری استان است، گفت: خبرنگاران از بدنه اصلی این اداره کل هستند و انتظار می رود در انتشار خبر کیفیت و صداقت را در نظر بگیرند تا مشکلی پیش نیاید.

عسگر شاهی زاده متخلص به "شاهی" در سال 1325 در اردبیل متولد شد و از شاعران برجسته استان در حوزه ادبیات عرفانی و شعر عاشورایی است.

وی غزلیات، قصیده ها و مرثیه های مختلفی را به زبانهای فارسی و ترکی در حوزه عرفانی، اخلاقی و عاشورایی سروده است که کتاب تا قاف اندیشه وی در زمینه حافظ شناسی از جمله این آثار است.

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گفتگو: توحید مهدوی