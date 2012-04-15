ایران بالاخره در نمایشگاه گردشگری چین شرکت کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 2011 میلادی سومین مقصد گردشگری دنیا و بزرگترین صادرکننده‌ گردشگر به جهان کشور چین شناخته شد.

از سوی دیگر سازمان جهانی جهانگردی، تخمین زده که جمعیت گردشگران خروجی این کشور در سال 2020 میلادی به 100میلیون نفر می‌رسد. به همین دلیل، کشورهای زیادی در تلاش هستند تا سهمی از این جمعیت میلیونی را جذب کنند.

این کشور برای اینکه جاذبه های گردشگری و مقاصد گردشگری بیشتر و متفاوت تری را به مردمش معرفی کند هر ساله نمایشگاهی را با عنوان cottm برگزار می کند و فرصتی را برای دیدارهای تجاری توراپراتورهای دنیا فراهم می آورد تا آینده‌ گردشگری خود را در این بازار رقم بزنند.‌

به همین دلیل بسیاری از کشورها سعی می کنند هر طور شده غرفه ای هر چند کوچک در این نمایشگاه از آن خود کنند.

ایران نیز قصد دارد امسال در این نمایشگاه حضور داشته باشند. هر چند که تا همین چند روز گذشته حضور ایران در نمایشگاه گردشگری چین 2012 به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم مشخص نبود اما به تازگی منوچهر جهانیان، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی شرکت دفاتر خدمات مسافرتی را در این نمایشگاه قطعی اعلام کرد.

وی از مذاکره مقامات مسوول ایران با سایر کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه نیز خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی است تا مسوولان حوزه گردشگری کشور با مسوولان گردشگری سایر کشورها ارتباط برقرار کنند و برای تعامل و همکاری به منظور جذب گردشگران از کشورهای بازار هدف به رایزنی بپردازند.

تغییر مدیرعامل شرکت نمایشگاههای گردشگری چند روز قبل از شرکت در نمایشگاه چین

از سوی دیگر، شرکت در نمایشگاههای گردشگری بین المللی بر عهده شرکت نمایشگاه‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی است که حضور در این نمایشگاه‌ها را با حمایت و همکاری بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی اجرایی می‌کند.

سال گذشته این شرکت اعلام کرد که بدون داشتن بودجه توانسته است فضایی را در نمایشگاه رزرو کند اما اگر بودجه تامین نشود عملا نمی توان کاری از پیش برد. این درحالی بود که مسئولان سازمان میراث فرهنگی ادعا می کردند که سال 2012 سال گردشگری ایران و چین است!

احمد بیدی که تا چند روز گذشته مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود این مسئولیت را به فرد دیگری که هنوز مشخص نیست چه کسی خواهد بود! سپرده است تا شاید سیاستهای سازمان در رابطه با شرکت در نمایشگاههای بین المللی که رئیس سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد تغییر کند. با این وجود بیدی تا قبل از رفتنش زمینه حضور شرکتهای مسافرتی ایرانی را در نمایشگاه چین فراهم کرده بود به خبرنگار مهر گفت که ایران با بودجه و یا بدون بودجه باید در تمام نمایشگاههای بین المللی حضور داشته باشد تا بتواند با جذب گردشگر خارجی به داخل کشور، به دنیا ثابت کند ایران امن است.

در هر حال ایران در نمایشگاه گردشگری چین، فضایی به وسعت 200 متر مربع در اختیار دارد و 13 شرکت خدمات مسافرتی و خصوصی از امروز یکشنبه، وارد پکن می شوند تا از روز 30 فروردین تا اول اردیبهشت‌ماه به معرفی پکیج تورهای گردشگری خود بپردازند.

اکنون باید منتظر بود و مشاهده کرد که با این زمان اندک و حضور دقیقه نودی در نمایشگاه گردشگری چین، دفاتر خدمات مسافرتی چقدر می توانند از این فرصت بوجود آمده استفاده کنند!