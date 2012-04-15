13 فقره تصادف در خراسان جنوبی رخ داد

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: 13 فقره تصادف هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.

وی افزود: دو فقره تصادف فوتی با دو نفر فوت شده، هشت فقره تصادف جرحی با چهارده مجروح و سه فقره تصادف خسارتی حاصل تصادفات هفته گذشته استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: 30 درصد تصادفات در محورهای اصلی و 70 درصد تصادفات در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است.

سرهنگ امینی تصریح کرد: 40 درصد تصادفات استان در این مدت با واژگونی خودرو همراه بوده است.

به گفته وی تخطی از سرعت مطمئنه با 30 درصد، عدم رعایت حق تقدم عبور با 30 درصد و انحراف به چپ با 20 درصد و عدم توجه به جلو با 20 درصد از مهمترین دلایل بروز حادثه گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: موتورسیکلت ها با 40 درصد، وانت بارها با 30 درصد و سواری ها با 30 درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز هفته گذشته بوده اند.