به گزارش خبرنگار مهر، محمود زیرکچیان زاده امروز در نشستی خبری با اشاره به امضای 9 میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز در منطقه خلیج فارس در سال گذشته گفت: سال گذشته قرارداد فاز دوم طرح توسعه میدان سلمان، طرح توسعه میدان گازی لاوان و فروز بی به پیمانکاران داخلی واگذار شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه در سال جاری امضای 14 میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: هم اکنون برای امضای این حجم گسترده از قراردادهای نفتی مباحث فنی، عملیاتی و سرمایه گذاری با پیمانکاران نهایی شده است و مراحل اداری آن در حال انجام است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از این 14 میلیارد دلار قرارداد نفتی میادین مشترک 70 درصد و میادین غیر مشترک نفت و گاز در خلیج فارس 30 درصد سهم دارند اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال جاری 8 قرارداد جدید نفتی به منظور افزایش یک میلیارد فوت مکعبی تولید گاز در میدان فرزاد ای ، توسعه میادین فرزاد بی ، میدان سروش ، توسن ، آلفا، ساخت مجتمع نفتی خارک، توسعه میدان اسفندیار و اجاره 4 دکل دریایی انجام شود.



این عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره با یادآوری ضرورت سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری برای توسعه میادین نفت و گاز خلیج فارس در برنامه پنجم و ششم توسعه بیان کرد: سال جاری علاوه بر امضای قراردادهای جدید به طور همزمان توسعه 5 میدان مشترک و غیر مشترک هرمز ای و بی، فرزام، سیری اف و تفتان انجام می شود.



وی همچنین با اشاره به متنوع سازی تامین منابع مالی در سال جاری تاکید کرد: علاوه بر منابع داخلی شرکت ملی نفت در سال جاری استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی، فاندانرژی، انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اختصاص هزار میلیارد تومان از محل ماده 29 در دستور کار قرار دارد.



افزایش 100 هزار بشکه ای تولید نفت ایران در خلیج فارس





زیرکچیان زاده با بیان اینکه در سال جاری افزایش 570 میلیون فوت مکعبی تولید گاز با توسعه میادین سلمان و راه اندازی کارخانه ان جی ال سیری هدف گذاری شده است، از افزایش 100 هزار بشکه ای تولید نفت در خلیج فارس با تکمیل مراحل توسعه ای 4 میدان نفتی خبر داد.

وی با اشاره به افزایش 65 هزار بشکه ای تولید نفت در میدان رشادت تبیین کرد: همچنین امسال در طرح توسعه میدان مشترک هنگام 10 هزار بشکه، میدان مشترک فروزان 10 هزار بشکه و میدان هندیجان 15 هزار بشکه افزایش تولید حاصل می شود.



مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به افزایش 10 درصدی تولید نفت از محل توسعه میادین مشترک در سال 90 تصریح کرد: همچنین برای سال جاری افزایش 55 درصدی تولید نفت در کل میادین در دستور کار قرار گرفته است.



راه اندازی 6 طرح افزایش تولید نفت و گاز





زیرکچیان زاده همچنین در پاسخ به مهر در مورد مهمترین طرح های آماده راه اندازی افزایش تولید نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس توضیح داد: سال جاری طرح افزایش 540 میلیون فوت مکعبی گاز از میدان سلمان عملیاتی می شود ضمن آنکه با راه اندازی سکوهای جدید مطالعاتی برای افزایش تولید گاز از این میدان مشترک با امارات تا سقف 800 میلیون فوت مکعب در روز در حال انجام است.



این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی مجتمع ان جی ال سیری و صادرات 40 هزار بشکه میعانات و مایعات گازی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی با ترخیص یک قلم کالا از گمرک کارخانه ان جی ال سیری تا تابستان 91 به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



وی همچنین با اشاره به افزایش سه برابری تولید نفت در میدان رشادت اعلام کرد: با نصب سازه های جدید دریایی تا 15 اردیبهشت ماه تولید از این میدان افزایش می یابد.



این عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره تولید فعلی میدان رشادت را 21 هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود تولید نفت از سایر میادین نفتی خلیج فارس همچون هندیجان، هنگام و فروزان هم افزایش یابد.



آمادگی ایران برای صادرات گاز به کویت



زیرکچیان زاده همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص وضعیت توسعه میدان مشترک نفت و گاز آرش اظهار داشت: هم اکنون تدوین طرح جامع توسعه میدان ، انجام لرزه نگاری سه بعدی، حفاری و استقرار دکل و نصب سازه های دریایی این میدان آغاز شده است.



وی با اعلام اینکه امکان انتقال نفت میدان آرش به سکوهای نفتی ابوذر و گاز این میدان مشترک به جزیره خارگ وجود دارد از آمادگی ایران برای مذاکره با کویت برای توسعه مشارکتی این میدان مشترک خبر داد و یادآور شد: در هر صورت مذاکرات بین دو طرف در سطح وزارت خارجه در حال انجام بوده و در صورتی که توافق نشود ایران از حق بین المللی خود استفاده خواهد کرد.



زیرکچیان زاده با اشاره به ضرورت مشارکت کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس برای مشارکت در طرح توسعه میادین مشترک خاطر نشان کرد: طرف کویتی هنوز تولید نفت و گاز از این میدان را آغاز نکرده است و در صورت تمایل امکان صادرات گاز این میدان به کویت توسط ایران وجود دارد.

