عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا
-اجلاس سران قاره آمریکا بدون بیانیه نهایی پایان یافت.
-آمریکا و کلمبیا قرارداد افزایش همکاریهای امنیتی را امضا کردند.
-شمار تلفات توفان آمریکا به 5 کشته و دهها زخمی رسید.
-وزیر خارجه آمریکا حمله طالبان به سفارتخانه این کشور در کابل را بزدلانه توصیف کرد.
اروپا
-اتحادیه اروپا حملات طالبان در افغانستان را محکوم کرد.
-آلمان حملات طالبان به شماری از سفارتخانه های خارجی از جمله سفارت خود در افغانستان را محکوم کرد.
-پس از جلوگیری ماموران امنیتی سوئیس از پرواز فعالان حقوق بشری معترض به سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی به سوی سرزمین های اشغالی تظاهرات گسترده ای در شهر ژنو برگزار شد.
خاورمیانه
- تبلیغات انتخاباتی پارلمانی در الجزایر آغاز شد.
- مقامات اندونزیایی از وقوع پس لرزه 5.7 ریشتری در شرق این کشور خبر دادند.
- مصر خواستار استرداد دارایی مسدود شده اش از سوی انگلیس به ارزش 135 میلیون دلار شد.
- در جریان درگیریها میان نیروهای ارتش یمن و القاعده هشت نفر کشته شدند.
- سفیر آمریکا در افغانستان در توجیه حضور نظامیان خارجی دراین کشور ادعا کرد که عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور جنگ زده باعث وقوع حادثه سپتامبر دیگری می شود.
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