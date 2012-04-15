اولین بازار ارزاق عمومی طبقاتی در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بارمشهد گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری اولین بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی طبقاتی مشهد به بهره برداری می رسد.

مشهد جلال قربانی اظهار داشت: برای اولین بازار طبقاتی شهر، اعتباری بالغ بر یک میلیارد و500 هزار تومان در نظر گرفته شده که این بازار با عرصه 730 و اعیان 2 هزار 700 متر شامل 2 طبقه پارکینگ و سه طبقه فروشگاه به بهره برداری خواهد رسید.

3 هزار و 250دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی می شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از تحقق نوسازی 3 هزار و250 دستگاه تاکسی در سال 91 خبر داد.

هادی عطارزاده طوسی گفت: از این تعداد 2هزار و100 دستگاه متعلق به مدل سال 80 و یک هزار و 150دستگاه دیگر نیز باقی مانده سال 79 است.

وی ادامه داد: برخی از تاکسی های مدل سال79 و پایین تر به دلایلی از جمله نداشتن تضمین بانکی معتبر که مورد تایید بانک باشد تسهیلات دریافت نکرده اند.

بازدید دانش آموزان از اقدامات شهرداری در قالب طرح دیده بان

شهردار منطقه 3 از بازدیدهای دانش آموزی از پروژه های شهری خدمات شهرداری در قالب طرح دیده بان در راستای افزایش مشارکت جوانان در رشد، توسعه و فرهنگ شهر نشینی در این منطقه خبر داد.

ساسان نورین مقدم گفت: به منظور آشناسازی شهروندان با پروژه های شهری و اقدامات شهرداری مشهد، این منطقه اقدام به برگزاری بازدیدهای ویژه دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه سطح منطقه کرده است.

وی در خصوص طرح دیده بان دانش آموزی اظهار کرد: طرح دیده بان دانش آموزی متولی ارتباط دانش آموزان با مدیریت شهری است.

معابر منتهی به مراکز آموزشی منطقه 12 مشهد ایمن سازی شدند

شهردار منطقه 12 مشهد از نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در اطراف مراکز آموزشی و فرهنگی سطح منطقه به ویژه دانشگاه خیام که با مشکلات ترافیکی مواجه بود خبر داد.

مجتبی هیبتی اظهارکرد: اداره حمل ونقل و ترافیک منطقه در راستای ایمن سازی معابر به نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکی در مراکز آموزشی و فرهنگی سطح منطقه اقدام کرده است.

پیاده‌روسازی 39هزار مترمربع از معابر منطقه9

شهردار منطقه 9مشهد گفت: در طی یکسال ‌گذشته39هزار و 224مترمربع از معابر این منطقه پیاده‌روسازی شد.

محسن گل ‌مشکی اظهارکرد: در طی یکسال اخیر بیش از شش میلیارد ریال به منظور پیاده‌ روسازی در این منطقه هزینه شده‌ است که نسبت به سال89 بیش از85 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی به آسفالت و احداث153معبر در طی سال‌ گذشته در این منطقه اشاره‌ کرد و اظهارداشت: علاوه‌ بر این 92هزار و 626متر طول جدول‌گذاری با صرف بیش از26 میلیارد ریال اعتبار هزینه ‌شده ‌است.