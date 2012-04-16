شهرداری مشهد فضای دائمی آموزشی برای ارتقاء سلامت شهروندان اختصاص دهد

جعفر عطارباشی در حاشیه نمایشگاه سلامت که در پارک کوهسنگی برگزار شد با بیان این مطلب که در سازمان جهانی بهداشت امسال سال سلامت و سالمندی نامگذاری شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به رشد جمعیت سالمند در ایران قصد داریم با برپایی چنین نمایشگاه هایی فرهنگ استفاده از محصولات سالم برای داشتن یک دوران سالمندی سالم را اشاعه دهیم.

وی همچنین خواستار همیاری شهرداری در رابطه با اختصاص فضا و تبلیغات در سطح شهر در سایر ایام سال شد و اظهار داشت: مردم نیازمند آموزش های بیشتری در حوزه ارتقاء سلامت و تشخیص محصولات غذایی سالم است.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاه هایی به صرف وقت و هزینه و تبلیغات زیادی نیازمند است، تصریح کرد: خوشبختانه سازمان فرهنگی شهرداری در این زمینه کمک شایانی به ما کرد و فرهنگسرای سلامت نیز با چهار غرفه غربالگری دیابت، کنترل سلامت، کودک مسلمان و غرفه درمان اعتیاد در این نمایشگاه حضور یافت.

عطار باشی در توضیح نمایشگاه سلامت عنوان داشت: در این نمایشگاه همه تشکلهای مرتبط با بحث سلامت در قالب 26غرفه حضور دارند و همه نهادهایی که محصولات غذایی سالم را تولید و ترویج می کنند نیز فعالیت دارند و در هریک از این غرفه ها که به صورت یک کارگاه آموزشی نیز هست نحوه تشخیص مواد غذایی سالم از ناسالم و محصولات تقلبی آموزش داده می شود.

وی افزود: این نمایشگاه شامل غرفه شیلات به منظور ترویج مصرف ماهی، مواد خام دامی و ماکیان و همچنین آشپزی است.

وی به دو نعمت سلامتی و امنیت اشاره کرد و با اشاره به اینکه هدف برپایی نمایشگاه سلامت به منظور شناخت مردم از مواد غذایی سالم و محصولات تقلبی است افزود: برای دستیابی به سلامتی و امنیت جز با مشارکت مردم به دست نمی آید و مردم با استفاده از محصولات و مواد غذایی سالم به جامعه ای سالم می رسند.