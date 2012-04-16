حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد اهمیت ولایت نزد ایشان اظهارداشت: ولایت به دلیل جایگاه خاصی که در دین اسلام و شریعت پیامبر دارد مورد توجه همه اولیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام در طول تاریخ نه تنها اسلام بلکه نبوت بوده است.

وی افزود: ولایت به معنی جانشینی خداوند در روی زمین است . به امام اختیارات خدا در روی زمین تفویض شده است و امام مردم را به صراط مستقیم هدایت می‏کند و عاملی که باعث هدایت به صراط مستقیم و جلوگیری از انحراف می‎شود همین ولایت است. روایتی از امام محمد باقر(ع) نقل شده که فرمودند: اسلام بر5پایه بنا شده ولایت، نماز،روزه،زکات و حج که هیچ کدام جایگاه ولایت را ندارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: ولایت به منزله عقل در هدایت انسان و یا قلب در بدن انسان است. لذا حضرت زهرا به این دلیل به ولایت اهمیت می‎داد.

اختری در مورد جانفشانی حضرت زهرا(س) برای بقای اسلام هم تصریح کرد: بعد از رحلت پیامبر(ص) انحرافاتی در جامعه مسلمانان از جمله امپراطوری شدن وخلافتی شدن اسلام شدیم. یکنوع انحراف در ولایت بوجود آمد که حضرت زهرا (س)و فرزندانش با این انحرافات مبارزه کردند واگر فداکاریهای ایشان نبود چیزی از اسلام حقیقی باقی نمی‎ماند.

وی در مورد اینکه چرا ائمه اطهار علیهم السلام حضرت زهرا(س) را حجت خدا بر خود می‎دانند هم اذعان کرد: حضرت زهرا(س) به عنوان جایگاه مادری‎ای که نسبت به ائمه دارد و از آن جهت هم که تنها یادگار پیامبر است به عنوان ذخیره وکوثرالهی از او یاد شده است. هم از این جهت که جانشان را فدای ولایت کرد حجت را بر امامان و تمام مسلمانان تمام کرد از این جهتها ایشان حجت خدا بر ائمه است.

این کارشناس مسائل مذهبی در پایان بهترین شیوه معرفی و شناساندن آن حضرت به جهانیان را بیان سیره عملی و زندگانی و خطبه‎های آن جضرت دانست. تبیین ویژگیهای عبادی و اجتماعی و سیاسی آن حضرت را که در تمام عرصه‎های زندگی در قله قرار دارند را کمک خوبی برای آشنایی کنونیان با ایشان معرفی کرد.