به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ماهانه روحانیون بخش مرکزی قم در اداره تبلیغات اسلامی قنوات برگزار شد.



در این جلسه حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده معاون فرهنگی، حجت‌الاسلام غلامی رئیس اداره فرهنگی، حجت‌الاسلام گل محمدی کارشناس دفاتر تابعه سازمان تبلیغات اسلامی استان قم حضور داشتند.



در این جلسه ابتدا حجت‌الاسلام سجادی‌تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(ع) و تبریک سال نو تاکید کرد که گزارش همه برنامه‌های روحانیون در روستاها به اداره قنوات ارائه شود.



همچنین در این جلسه روحانیون مستقر گزارشی از فعالیت‌های خود در ایام نوروز را ارئه کردند.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در پایان این جلسه اظهار داشت: باید به چند مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ یکی ارتباط عاطفی با مردم، دوم از بین بردن اختلافات و زمینه‌های آن و سوم در بخش عمران و آبادی روستا نیز تلاش کنیم.



برگزاری دو دوره تربیت ممتحن قرآن



دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به همکاری موسسه قرآنی مائده النور دو دوره تخصصی تربیت ممتحن قرآن کریم را برگزار کرد.



این دوره‌های آموزشی در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شده و در پایان به افرادی که در آزمون پایانی موفق به کسب حد نصاب نمره شوند گواهی پایان دوره اعطا می‌شود.



در این دوره‌های آموزشی 40 نفر از خواهران علاقه مند زیر نظر استادان مطرح قرآنی آموزش دیدند.



برگزاری طرح رحمت در 20 پایگاه تبلیغات اسلامی



کارشناس فرهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری طرح ملی رحمت در 20 پایگاه این سازمان خبر داد.



اشرف یوسفی اظهار داشت: جلسه برنامه‌ریزی طرح ملی رحمت با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، نماینده فرمانداری و کارشناسان تبلیغات اسلامی، بهزیستی، جامعه الزهرا و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.



وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و بررسی‌های انجام شده مقرر شد طرح رحمت در 20 پایگاه سازمان تبلیغات اسلامی استان و 17 پایگاه اداره کل بهزیستی برگزار شود.



یوسفی تاکید کرد: طرح ملی رحمت یکی از طرح‌های ملی است که از سوی دفتر ریاست جمهوری با موضوع آئین همسرداری، تربیت فرزند، مشاوره و... برگزار می‌شود.



برگزاری دو دوره تربیت معلم قرآن



دو دوره تربیت تخصصی قرآن کریم به همت دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.



در این دوره‌های آموزشی 43 نفر از برادران شرکت کردند و آزمون نهایی آن در حال برگزاری است.



پس از برگزاری آزمون نهایی، اسامی قبول شدگان برای صدور گواهینامه پایان دوره به سازمان دارالقرآن الکریم ارسال می‌شود.



هم‌ اندیشی برای برنامه‌های هفته زن



جلسه هم اندیشی برنامه‌های هفته زن در دفتر کمیسیون امور بانوان و خانواده استانداری قم برگزار شد.



در این جلسه که معصومه ظهیری مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و نمایندگان ادارات استان از جمله اشرف یوسفی کارشناس فرهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان حضور داشتند برنامه‌های هفته زن بررسی شد.



در این جلسه مقرر شد در این هفته جشن میلاد پربرکت حضرت زهرا(س) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شود.

همچنین مقرر شد نمایشگاه کتاب و محصولات مربوط به عفاف و حجاب اسلامی و مشاوره در چهار بوستان شهری قم دایر شود.



سه شب عزا و ماتم همنوا با یتیمان حضرت زهرا(ع) در قنوات



همراه با آسمانیان در سوگ دخت نبی مکرم اسلام(ص) عزادارن و عاشقان حضرتش در هیئت حضرت علی اصغر(ع) شهر قنوات به سوگ نشسته‌اند.



در این مراسم معنوی که با حضور آحاد ملت عزادار برگزار شد، سخنرانان به تشریح ابعاد زندگی حضرت صدیقه طاهره پرداخته و مداحان اهل بیت نیز به مداحی و مرثیه خوانی پرداختند و عزاداران اهل بیت اشک ماتم ریختند. این مراسم به مدت سه شب توسط هیئت حضرت علی اصغر(ع) قنوات برگزار شد.



دیدار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات با امام جمعه



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر قنوات با امام جمعه این شهر دیدار و گفتگو کرد.



در دیدار حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات با امام جمعه این شهر در مورد برنامه‌های فرهنگی در سال جدید بحث و تبادل نظر شد.



امام جمعه قنوات نیز از اداره تبلیغات قنوات بازدید کرد و در صحبت‌هایی که با رئیس اداره تبلیغات اسلامی داشت از برنامه‌های این اداره در سال جدید و همچنین برنامه روحانیون مستقر مطلع شد.